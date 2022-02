Héctor Herrera piensa en la Liga MX: el futbolista mexicano habló de su triste presente en el Atlético de Madrid 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Héctor Herrera es uno de los futbolistas mexicanos que se puede dar el lujo de presumir que está en un club grande de Europa. “HH” ha ganado varios títulos con el Atlético Madrid del “Cholo” Simeone. Sin embargo, el azteca no está teniendo mucha participación con el club, estatus que no lo tiene del todo contento.

“Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es y expresar lo que sientes (…) Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad que, gracias a Dios, en ese aspecto estoy tranquilo y tengo una persona detrás de mí que también siempre está animando. Creo que en ese momento la familia es súper importante”, explicó Herrera en una entrevista con EFE.

¡LO RECONOCE! 🇲🇽



"Héctor Herrera hizo hoy un partidazo"



– Cholo Simeone pic.twitter.com/pD2ZIcJFbL — Analistas (@SomosAnalistas_) February 19, 2022

En el papel, el futbolista mexicano ha podido disputar 18 partidos en a temporada. Sin embargo, esta cifra no representa un número transcendental con respecto a los minutos jugados. Herrera solo ha podido disputar 563 minutos dentro del campo.

“La verdad que no lo tengo claro el por qué no he podido ser un fijo dentro del equipo. Es difícil y tampoco soy el tipo de jugador que está encima del ‘mister ‘ diciéndole ‘por qué no juego, por qué esto, por qué lo otro…’. Cuando me toca jugar, sé que tengo que estar preparado y ayudar al equipo cuando me toque“, explicó.

Héctor Herrera 🆚 Osasuna



➜ 47 Pases [78%]

➜ 3 Pases largos

➜ 11 Duelos ganados [55%]

➜ 9 Acciones defensivas

➜ Más pases al área [2]

➜ Jugador con más xT



Respondiendo a la confianza. pic.twitter.com/3v3R8JlkwO— Statiskicks (@statiskicks) February 19, 2022

Héctor Herrera en la Liga MX

El futbolista formado en el Pachuca reconoció su deseo de volver a jugar en el balompié mexicano. Sin embargo, “HH” cree que no es el momento de regresarse a tierras aztecas. Herrera tiene la intención de mantenerse en Europa algunos años más.

“Sí. A veces lo pienso, porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá”, concluyó. Mucho éxito en la liguilla a mis @Tuzos 💙 #TeJuroQueTeAmo 🙌🏻 pic.twitter.com/uYYRpOK0cD— Héctor Herrera (@HHerreramex) May 8, 2019

