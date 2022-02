AMLO dice que Antony Blinken está “mal informado” sobre asesinato de periodistas en México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está mal informado sobre los recientes asesinatos de periodistas en el país.

“Yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de estado y si el jefe del departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe no estaba bien informado de esta situación porque no hay crímenes de estado y si es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo, pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa, no de ahora eh, pues estamos recordando hoy lo del intervencionismo del embajador de Estados Unidos en un asunto que nos duele profundamente”, dijo.

Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Antony Blinken no actuar de manera injerencista y aprovechó para solicitarle que informe sobre el financiamiento que realiza Estados Unidos a organizaciones en México como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI.

“Y también esto demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal legítimo, por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), que me responda eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado, México es un país libre e independiente soberano”, aseguró.

Las declaraciones del mandatario mexicano surgen tras la publicación del martes 22 de febrero que hizo Antony Blinken en su cuenta de Twitter donde se pronunció por los actuales crímenes de periodistas en México, que hasta el momento suman 6 en lo que va del año.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas continuas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron sus vidas por la verdad”, señaló Blinken en un breve mensaje en Twitter.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022

Ante la publicación en Twitter del secretario de Estado de EE.UU., López Obrador insistió a Blinken que revise bien los casos de los periodistas asesinados en México porque “lo están engañando y lo están utilizando”.

“Y ahora hasta nos sorprende la actitud del jefe del departamento de Estado, a lo mejor ni siquiera es él, son sus informantes, porque está lleno de informantes de la CIA, la DEA, el FBI, no sé cuentos. Yo le pido al señor Blinken que revise este asunto, porque lo están engañando y lo están utilizando, no tengo la menor duda de eso, solo que él lo esté haciendo exprofeso, entonces también le voy a decir que ya tomamos nota, porque nosotros actuamos con transparencia, con sinceridad, no somos hipócritas”, comentó.

El presidente tabasqueño dijo que dio instrucciones al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para que le enviara a Antony Blinken todos los casos de los crímenes de periodistas.

“Hoy en la mañana le di instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores que le envíe al señor Blinken una relación de todos los casos (de periodistas asesinados), informando de todos los casos pero también lo vamos a hacer aquí, lo estamos informando aquí para que se conozcan estos casos y desde luego que no podemos permitir la impunidad de nadie”, precisó.

El titular del ejecutivo mexicano reiteró que su gobierno no es igual a los anteriores donde sí había crímenes de estado. Aahora, dijo, se respetan los derechos humanos y se castiga a los responsables de los asesinatos a periodistas.

“Nosotros no toleramos la impunidad, de nadie, cuando se trata de una autoridad, la que agrede a un periodista, de inmediato actuamos, aunque se trate de municipios. Si hay un asesinato y tiene que ver con una autoridad, aunque sea local nosotros actuamos, cualquier violación de derechos humanos, por eso hablo de que no somos iguales, nosotros no somos cómplices de violadores de derechos humanos”, enfatizó.

“Nosotros nunca vamos a dar la orden de que se reprima a nadie, no vamos a mandar matar a nadie, no es mátalos en caliente, no es si están heridos remátalos, eso ya se terminó, eso se daba antes que había torturas, desaparecidos, asesinatos”, mencionó.

