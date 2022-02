Edson Álvarez y su llegada al Chelsea de Inglaterra, ¿premio o castigo?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Llegar a uno de los equipos más grandes del fútbol de Europa es un sueño para cualquier futbolista. Poder pelear por campeonatos es el deseo de cualquier jugador con grandes ambiciones en su carrera. El mexicano Edson Álvarez estaría siendo pretendido por el Chelsea, actual monarca de la UEFA Champions League y uno de los mejores equipos de Inglaterra. Sin embargo, la llega del azteca a la Premier League podría ser un arma de doble filo.

Edson Álvarez ha sido llenado de elogios en el fútbol neerlandés. El defensor del Ajax de Ámsterdam es una de las piezas más costosas de su posición. Su valor en el mercado ha ascendido considerablemente al tomar en cuenta sus participaciones en la Eredivisie y la Liga de Campeones con el potente conjunto de Países Bajos.

A pesar de que el interés del Chelsea puede llenar de orgullo a los aficionados mexicanos, su traspaso al conjunto “Blue” puede tener consecuencias negativas en caso de que las cosas no salgan como se espera. For the fans 👕🤍 @EdsonAlvarez19 pic.twitter.com/WFR4rfarWp— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2022

Los obstáculos de Edson Álvarez en Chelsea

La posible llegada del mexicano al Chelsea estaría marcado por un peligroso factor que es un condicionante de los grandes clubes de Europa: el tiempo de adaptación.

Edson Álvarez debería rendir y sobresalir en cada una de las oportunidades, a veces escasas, que otorga el entrenador Thomas Tuchel. Las chances también se reducen cada vez más ante la presencia de jugadores de nivel que pueden suplirlo.

Bajo estas condiciones surge el otro obstáculo: la profundidad del club. Curiosamente el puesto de Álvarez es uno de los más blindados que tiene el equipo inglés. El Chelsea cuenta con jugadores de la talla de N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Saúl Níguez, Ross Barkley, entre otras piezas, solo por nombrar a jugadores que pueden asumir roles defensivos en el medio del campo. En este sentido, la competencia dentro del club sería máxima, sin dejar de mencionar que el rendimiento de un extracomunitario es visto con lupa, incluso hasta exhaustivamente. View this post on Instagram A post shared by Mateo Kovacic (@mateokovacic8)

