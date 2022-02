Tatuador que borró a “Beli” del cuerpo de Christian Nodal revela que también trabajó en otro tatuaje importante

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que Christian Nodal reapareciera con el tatuaje de “Beli” modificado, las especulaciones en torno a los otros diseños que se hizo en honor a su ex novia han inundado los medios de comunicación; sin embargo, fue el tatuador Rafael Valdez quien reveló detalles del proceso al que se sometió el cantante días antes de anunciar de manera oficial su ruptura sentimental.

El artista del tatuaje Rafael Valdez fue el encargado de compartir a través de su cuenta de Instagram un par de fotografías del proceso por el que pasó Christian Nodal para eliminar de su piel uno de los tatuajes que llevaba en honor de Belinda.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

El tapatío, quien también ha plasmado su arte a celebridades como Marc Anthony, Kylie Jenner, Saúl “Canelo” Álvarez y Lewis Hamilton, explicó a Grupo Reforma que recibió una llamada directa de Christian Nodal el pasado 10 de febrero, dos días antes de anunciar su ruptura sentimental, y fue ese mismo día cuando llegó a su rancho de Guadalajara, Jalisco, para comenzar a trabajar en el tatuaje de los símbolos de la baraja inglesa que lleva a un costado de su oreja derecha, lo cual se llevó varias horas.

“Él ya tenía la idea de lo que quería. Es muy fanático de los tatuajes, así que yo nada más colaboré con su idea. La verdad es que estuvimos toda la noche en ese proyecto, se armó cotorreo, muy buena onda, muy humilde, me cayó muy bien, no lo conocía en persona”, dijo.

Pero eso no es todo para Rafael Valdez, pues reveló que la palabra “Beli” no es la única huella del amor de los “Nodeli” que eliminó en la piel de Nodal, pues también hizo otras modificaciones en un tatuaje “muy importante” en el que seguirán trabajando, aunque por el momento no quiso revelar más detalles pues considera que Christian Nodal lo mostrará en su momento.

Tras estas declaraciones, el intérprete de 23 años habría dejado ver los primeros resultados de este nuevo diseño durante su presentación en Premios Lo Nuestro el pasado 24 de febrero.

Pero… ¿Cómo fue el acercamiento entre Christian Nodal y Valdez?

Según lo comentó el tatuador, quien vivió un tiempo en Los Ángeles, California, pero regresó a vivir a su natal Guadalajara debido a la pandemia de COVID-19, fue gracias al chef de Nodal quien le habló de su trabajo y las celebridades con las que ha colaborado, lo que motivó al intérprete de “Botella tras Botella” a ponerse en contacto.

Valdez también fue el encargado de tatuar a Ramón Fernández un retrato de su abuelo Vicente Fernández en el brazo, imagen que ha dejado ver la precisión del arte que plasma en la piel. View this post on Instagram A post shared by Rafael Valdez Tattoo (@rafaelvaldezart)

También te puede interesar:

–VIDEO: Christian Nodal ya se habría quitado el tatuaje de Belinda que tenía en el pecho

–Sebastián Yatra asegura que jamás compraría un anillo tan caro como el de Belinda y Christian Nodal

–VIDEO: Christian Nodal arrasa como el mejor del Regional Mexicano en ‘Premios Lo Nuestro’