Alicia Machado acaricia y contonea su cuerpo mientras modela la “faja perfecta” en Instagram

La ex Miss Universo, Alicia Machado, no se queda para sí ningún secretito de belleza. Como ahora, donde su pérdida de peso ha estado en el tapete de las noticias de entretenimiento. En un video que subió a su cuenta de Instagram, la ex reina de belleza acaricia y contonea su cuerpo mientras modela la que dice ella es “La faja y prenda íntima perfecta” para lucir medianamente como la ganadora de La Casa de Los Famosos.

Vistiendo solo una faja negra de short y después una color nude, Alicia Machado se movía y acariciaba su perfecto cuerpo. Mismo que ha logrado tener con un régimen de ejercicios y algunos truquitos que pone en práctica. Pero la propia venezolana ha dicho: “Yo y mis @curveez Con falda o pantalón. Es tu prenda íntima perfecta. Siéntete como reina, con nuestros estilos para todo tipo de figura. Las amo”, escribió la estrella de La Casa de Los Famosos en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Curveez (@curveez)

Hace unos días Alicia Machado se dejó ver en bikini con Ninel Conde navegando en yate por Miami Beach. De inmediato, el cuerpazo de la ex reina de belleza fue motivo de comentarios en las redes sociales. Ciertamente el cambio es notorio y son muchas las mujeres que, como Alicia, quieren perder peso de forma rápida y además lucir así de espectaculares. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

La propia Alicia Machado no tiene miedo de hablar de sus secretitos de belleza. No sólo es la faja, también utiliza algunos quemadores de grasa e incluso ha llegado a confesar que piensa hacerse una nueva cirugía estética y para ello ha visto algunos cirujanos plásticos ya en la ciudad de México. Sin temor a mostrarse tal cual como es, Alicia Machado ha asegurado que: “Uno va envejeciendo y ya no se tiene la misma edad”.

Pero, lo cierto es que no es la primera vez que Alicia Machado atribuye su figura a las fajas. Al igual que muchas modelos colombianas, las venezolanas también creen firmemente que esta pieza es lo mejor para moldear el cuerpo y lucir uno de impacto. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

