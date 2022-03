Madre de Seatle exige respuestas por muerte de sus hijas, autoridades no encuentran causa de los decesos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Han pasado poco más de dos meses desde que la policía encontró en una casa de Renton, el cuerpo sin vida de dos adolescentes que eran hermanas y el de su padre. Hasta el momento las autoridades no han encontrado el motivo de las tres muertes, pero la madre de las niñas atribuye que murieron por causas que tienen que ver con las ideologías que tanto ellas como su padre tenían.

Betsy Alvarado de nacionalidad guatemalteca, pero radicada en Seatle, sostuvo una conversación con el diario The Seatle Times, en donde expresó su sentir relacionado con la muerte de Adriana de 17 años y Mariel de 16, porque hasta el momento no ha recibido respuestas por parte de los detectives.

Los extraños hechos de está historia iniciaron en 2007, fecha en la que Betsy Alvarado se divorcio de Manuel Gil. Adriana, la hermana mayor vivía con su padre desde hace cinco años y la hermana menor, Mariel se mudó con ellos hace casi dos años. Betsy las veía cada fin de semana y desde hace un año, comenzó a ver que sus hijas se comportaban muy extraño.

Según relató Alvarado dijo que sus hijas habían perdido el interés por las cosas, se habían alejado de toda la familia. Las cosas que les gustaban ya no las hacían, como practicar básquetbol o pintar. La madre presentía que todo esto se debía a las ideas religiosas de al fe que procesaban.

En una ocasión llamó a los Servicios de Protección Infantil, porque había notado que sus hijas tenían muchos kilos de menos, pero nadie le hizo caso, fue ignorada por completo. Con respecto a la escuela, también intentó averiguar algo, pero nunca recibió respuesta. Después de febrero de 2021, ya nos supo nada de ellas.

La detective Tracie Jerratt indicó que Manuel Gil renunció abruptamente a su trabajo en noviembre del año pasado, un mes después testigos vieron cómo el padre de las adolescentes empacaba artículos para meterlos en una mudanza. El 11 de diciembre del año pasado, el propietario del departamento que habitaban encontró el cuerpo de los tres sin vida.

Alvarado ya había solicitado la ayuda de la policía para verificar si sus hijas se encontraban bien, porque no había recibido ni una llamada de ellas, pero las autoridades no le hicieron caso, no veían ningún peligro, cuando el propietario del inmueble se enteró que la policía había estado ahí fue cuando entró y descubrió los cadáveres, informó The Seatle Times.

El forense del Condado de King fue quien realizó las autopsias de los cuerpos y concluyó que las dos adolescentes habían muerto días antes que el padre. Lo extraño es que hasta el momento no han encontrado el motivo de la muerte. No fue por agresiones físicas, no fue por envenenamiento, ni por armas de fuego o arma blanca.

El detective Robert Onishi que tiene 30 años de experiencia, confesó que nunca había visto un caso igual en donde no encuentran la causa de la muerte. Betsy Alvarado asegura que su religión tiene algo que ver, los tres eran seguidores de la fe israelita hebrea y al parecer Gil estaba involucrado en una secta extremista, relató la mujer que sigue en espera de una respuesta por parte de las autoridades.

