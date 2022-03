VIDEO: Jorge ‘Burro’ Van Rankin confiesa que sus orígenes le daban vergüenza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La carrera del famoso Jorge “El Burro” Van Rankin ha tenido pocos momentos críticos, pues desde muy joven se convirtió en uno de los jóvenes que transformaron la televisión mexicana con el programa “El Calabozo”, junto con Estaban Arce. Sin embargo, con el paso de los años fue modificando su estilo, pero nunca perdió la chispa y así se puede ver en “Miembros al aire”.

Jorge ha platicado que se relacionó con mucha gente importante sin pertenecer a sus esferas y a la fecha, ha revelado pasajes que pocos conocían de aquellas épocas. Ahora, aceptó que se llegó a avergonzar de sus orígenes humildes; así lo confesó durante el programa de “Montse & Joe”, conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Van Rankin recordó que todo empezó cuando su padre aceptó meterlo a un club llamado el Britania, en donde conoció a muchos jóvenes como él, pero eran “sácale punta”. Sin embargo, él “no tenía ni para suicidarse”. Su suerte radicó en que era galán y podía entablar conversaciones con las “chavas guapas”, pero “no tenía ni para pagarles la cuenta de un cover de un antro”.

Incluso recordó que cuando se ofrecían a llevarlo a su casa, él temblaba porque no quería que se dieran cuenta en el lugar donde vivía. “Espérame, no. Aquí, déjame aquí porque no puedes dar vuelta y me daba pena”, reveló para sorpresa de las conductoras.

No obstante, hizo gala de su madurez tras mencionar que ahora lo cuenta y “me vale mad… Me daba pena ajena. Y si vivía en un cuchitril, me vale mad… también. Este soy yo, ¿me quieres así o no cabr… Este soy yo”.

Esto conmovió tanto a Montserrat y a Yolanda, que le dieron un fuerte aplauso, pues Jorge “El Burro” Van Rankin se encontraba a punto de romper en llanto, quizá por recordar otros episodios que no se atrevió a revelar en ese momento.

El amorío de Legarreta con Jorge “El Burro” Van Rankin

El ex amigo de Luis Miguel ha llamado la atención de los reflectores luego de que aseguró en la última emisión de “Miembros Al Aire“, programa del cual forma parte, mismo en donde el conductor revela que se ligó a Andrea Legarreta en una noche de antro.

Sin embargo, Jorge destacó que esto ocurrió mucho antes de que Andrea estuviera con Erik Rubin, por lo que Jorge “El Burro” aseguró que la presentadora de televisión quedó flechada por él luego de que le dijo una frase a la que Legarreta no se pudo resistir y bailó con él toda la noche.

“A Legarreta me la ligué, en un antro… No conocía ni a mi querido Erik. Yo llegué y en dos segundos estaba bailando conmigo”, declaró el conductor de 58 años de edad, quien a inicios del 2021 era despedido del programa ‘Hoy’.

