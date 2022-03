Sophie Turner sí está embarazada y tendrá su segundo hijo con Joe Jonas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque se trataba de un secreto a voces tras la publicación de unas imágenes que no dejaban dudas al respecto, ya se puede decir con total seguridad que Sophie Turner sí está embarazada y que tendrá su segundo hijo con Joe Jonas.

El diario The New York Post y la revista Us Weekly han coincidido este miércoles a la hora de corroborar finalmente las teorías sobre el posible embarazo de la actriz de ‘Game Of Thrones‘, Sophie Turner, que ha vuelto a ser vista en la calle luciendo una pancita de embarazada. Confirmando que efectivamente ella y Joe Jonas están a la espera de su segundo hijo. View this post on Instagram A post shared by @jonasbroupdates

De esta forma, la pequeña Willa, primera hija de Sophie Turner y Joe Jonas, se convertirá en hermana mayor poco antes de cumplir su segundo año de vida, una idea que tiene feliz a la pareja de famosos. Mismos que se casaron en 2019 y de manera rápida en Las Vegas, ha podido disfrutar de esta segunda buena noticia de convertirse en padres. También habían podido burlar a la prensa casi en todo este tiempo, en el que salieron muy poco de su mansión en Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

“Han llevado una vida muy tranquila y hogareña debido a la pandemia, lo cual es de agradecer. Están encantados de poder pasar tiempo en casa con su pequeña, y reforzar así su vida juntos. Joe y Sophie también han dedicado mucho tiempo a disfrutar de esta nueva noticia de su segundo hijo. Solo han hablado del tema con amigos y familia, han sido muy cautelosos a la hora de juntarse con gente”, dijo una fuente cercana a la pareja a un medio norteamericano. View this post on Instagram A post shared by Lifestyle Asia India (@lifestyleasiaindia)

