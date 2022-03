Matías Almeyda negó que le hayan ofrecido un puesto en la Liga MX

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El entrenador de San José Earthquakes, Matías Almeyda, se desentendió de los rumores que lo vinculan con un regreso a la Liga MX mientras inicia la nueva temporada de la MLS.

En una conferencia de prensa, Almeyda mostró suspicacia al creer que su nombre siempre sale para incomodarlo en su carrera como técnico. “Siempre que sale mi nombre no sé si es a propósito para no ser llamado o por ahí tengo a mucha gente que me quiere otra vez en el fútbol mexicano. Cuando fue lo de la selección, mi nombre estaba por todos lados. Cualquiera podría decir que me estaba vendiendo, pero yo no me vendo”, señaló.

Matías Almeyda sobre la opción de volver a la Liga Mx…

Nadie ha llamado a Almeida

El propio técnico de San José Earthquakes señaló que nadie lo ha buscado, pese a tener un espacio en la historia del fútbol mexicano. “La gente lo puede hacer con el propósito de que no me llamen y otra lo hace porque me quiere ver en el fútbol mexicano por el cariño y amor que le tengo a esa Liga, pero nadie ha tenido contacto conmigo”, comentó.

Las Chivas descartaron el regreso de Almeyda

Las Chivas de Guadalajara no tienen intenciones de contratar al último técnico campeón con el rebaño, debido a la confianza que tienen cobre Marcelo Michel Leaño, pese a contar con resultados que no han sido los esperados en las últimas jornadas.

San José Earthquakes comenzó de mala manera la temporada 2022 de la MLS, cayendo derrotados en la primera jornada contra New York Red Bulls, por 3 goles a 1 en condición de local. Por otra parte, este fin de semana deberán enfrentar en su segunda jornada a Colombus Crew, en Ohio.

