En leggings blancos ultraceñidos Alexa Dellanos presume su retaguardia al bailar junto a una amiga

Alexa Dellanos ha obtenido millones de reproducciones en TikTok gracias a los recientes videos que ha publicado, y que la muestran acompañada de su gran amiga Lyna Pérez. Ambas chicas lucieron su belleza al aparecer usando ajustados leggings blancos y bailando sensualmente canciones de ritmo urbano.

La bella influencer de moda y estilo de vida presumió al máximo su retaguardia al modelar unos leggings deportivos que forman parte de su línea FlexBody, que desde su lanzamiento ha tenido gran éxito, consolidando a Alexa como empresaria. View this post on Instagram A post shared by FlexBody (@shopflexbody) View this post on Instagram A post shared by FlexBody (@shopflexbody)

A Alexa también le gusta mucho el cine y se dejó ver en su sala privada, luciendo espectacular en pantalones blancos y bustier de encaje mientras daba comienzo una película, aunque ella en ningún momento puso atención a lo que aparecía en la pantalla. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

