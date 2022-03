Daniela Luján confiesa que a los 11 años cumplió su sueño de regalarle una casa a sus papás

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz mexicana Daniela Luján, de 33 años y quien en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por su supuesta rivalidad con Belinda, dio a conocer que gracias a su éxito en las telenovelas infantiles, pudo cumplir, con tan solo 11 años, su sueño de comprarle una casa a sus padres.

Lo anterior lo confesó en una entrevista que tuvo con el programa de radio ‘La Caminera’, donde recordó lo que hizo con el dinero que ganó con proyectos como ‘Luz Clarita’, ‘Gotita de Amor’ y ‘El Diario de Daniela’.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Le regalé una casa a mis papás. Tenía como 11 o 12 años”, compartió Luján, quien en los últimos años ha dado vida a ‘Gaby’ en el programa de comedia ‘Una Familia de Diez’.

Además de hablar de lo que hizo con sus primeras ganancias, al haberlas gastado responsablemente, Daniela Luján también brindó detalles de las razones por las que decidió dejar la música, de su amistad con otros actores infantiles, de las telenovelas que la han marcado y de su supuesta enemistad con la exnovia de Christian Nodal.

“Cada noticia que sale de Belinda me salpica de alguna manera”, reconoció Luján.

La rivalidad con la intérprete de ‘Amor a Primera Vista’ surgió a raíz de la telenovela infantil ‘Cómplices al Rescate’, pues Belinda la comenzó, pero Daniela, quien fue en realidad la creadora del personaje, terminó sustituyéndola, lo que puso a ambas en el ojo del huracán.

“La telenovela creo que ya se terminó, y pues no sé, la verdad yo no la veo competencia. Es totalmente diferente a mí. Ella por ejemplo no impone moda. Es actriz, pero no es ni cantante, ni tampoco impone una moda. Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir’, fueron las fuertes declaraciones que dio Belinda en su momento y que siguen siendo recordadas hasta ahora.

Cabe recordar que Daniela Luján no sustituyó a Belinda por alguna indisciplina o porque le quisieran dar un giro a su personaje, sino que lo hizo porque el proyecto, encabezado por Rosy Ocampo, se alargó y ella ya no podía seguir al frente, pues quería enfocarse de lleno en su carrera como cantante.

Sigue leyendo:

Así es la casa en la que Irán Castillo disfruta a Demian, su pequeño bebé

Venden en $9.5 millones, con todo y muebles, antigua mansión de Michael Jackson en Las Vegas

Así es el lujoso apartamento de Shonda Rhimes, la mujer detrás del éxito de ‘Inventing Anna’

Conoce por dentro el lujoso hotel ecológico donde Will Smith se hospedó en Guatemala