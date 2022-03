Gomita presume sus pasos de twerk estilo Anitta, pero recibió una lluvia de críticas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita, volvió a causar revuelo ante sus 3.3 millones de seguidores de Instagram con un candente baile con el que presumió sus torneados atributos a con impactantes pasos de twerk al estilo Anitta, en donde derrochó sensualidad.

La atrevida payasita no tiene problemas en exponer sus curvas dentro de las redes sociales, en donde no solo ha compartido videos y fotografías en los que aparece posando con atrevidas prendas que dejan muy poco a la imaginación, sino que también ha subido la temperatura con candentes bailes en especial aquellos que llevan su ritmo favorito, el de reguetón.

Así fue como en esta ocasión se unió al reto propuesto por la cantante brasileña Anitta, quien tras el lanzamiento de su tema “Envolver” enseñó a sus fanáticos a seguir sus impactantes movimientos de cadera.

Y fue a través de TikTok, en donde la estrella circense demostró que es toda una experta a la hora de realizar estos pasos hasta el suelo.

“Intentando el paso de mi diosa Anitta“, fue la frase con las que acompañó el video retomado en su perfil oficial de Instagram, en donde hasta el momento ha superado 1 millón de reproducciones.

Vestida con un mini short color negro, medias de red y botas altas, fue como Gomita se tiró al piso para cumplir con el acalorado reto.

Y aunque Gomita se divirtió bailando, la lluvia de críticas no se hizo esperar y le dijeron de todo.

“Que corriente te ves”, “Cada día más vulgar“, “Me asuste pensando que le estaba pasando algo”, “Que manera de denigrar a la mujer”, “No tienes el físico apenas y puedes moverte“, “Y pensar que niños van a tu espectáculo”, “Decepción total, una seguidora menos“, escribieron algunos seguidores

Además de este baile, Araceli Ordaz reapareció bailando con un conjunto deportivo gris que nuevamente resaltó su voluptuosa anatomía y atrajo las miradas de otro gran número de admiradores. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

Mientras que, días antes, hizo lo propio con otro vestido de animal print escotado y abertura en la pierna que expuso nuevamente su curvilínea figura que continuamente provoca polémica. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

