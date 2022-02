Gomita muestra los mensajes que le mandó su papá rogando que lo perdone tras golpearla brutalmente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de revelar detalles de la brutal golpiza que recibió y por la que denunció a su papá en octubre de 2021, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, volvió a sorprender a sus seguidores de redes sociales al compartir algunos de los mensajes que le ha enviado el señor Alfredo Ordaz Barajas para pedirle perdón por los daños que le ocasionó.

Fue a través de su cuenta de TikTok, en donde la estrella circense reitera que no está arrepentida de haber alzado la voz en contra de la violencia hacia las mujeres, pues tras los crueles episodios que vivió a manos de su propio padre, desea que esta historia no se vuelva a repetir con nadie más.

Es por ello que decidió compartir con sus 7 millones de seguidores las pruebas del arrepentimiento de su padre, quien de acuerdo con la misma presentadora, la golpeó en la cara hasta tirarla al suelo y ahí continuó dándole patadas.

“Si él a mí no me hizo nada, por qué me manda este tipo de mensajes diciéndome que lo perdonara y que el daño que me había hecho era irreparable. Si no lo hizo, para qué me envió esos mensajes y tenía tantas llamadas perdidas”, dijo en uno de los videos.

Dichas pruebas salen a la luz luego de que el señor Alfredo Ordaz ofreciera una entrevista en la que negó nuevamente las agresiones, asegurando que su hija solo estaba tratando de hacerlo quedar mal, es por ello que le envió un mensaje.

“Papá nunca he mentido, siempre he sido muy tajante contigo, siempre te lo he dicho de frente: ‘no me faltes al respeto, no me grites, ya no me golpees, no me vuelvas a tocar‘ y lo hiciste'”, agregó.

En dichos textos, Gomita expuso las palabras de su padre, quien se habría mostrado arrepentido de lo sucedido.

“Espero algún día me perdones por todo el daño que te he causado hija. Te quiero demasiado no me cansaré de pedirte perdón mi Gomita”, se lee en uno de los textos, mientras que en otro suplica que lo perdone.

@gomita_oficial Solo quiero que sepan que cualquiera que esté pasando lo que yo viví, vean que tienen que enfrentar sus miedos, que todos podemos salir adelante. ♬ sonido original – GOMITA_OFICIAL

“Sé que es muy pronto para sanar las heridas que te he causado, pero de verdad no tienes idea de mi arrepentimiento. No tienes idea de la falta que e haces. Te lo suplico hija perdóname“.

Finalmente, Gomita expuso que durante los años que su papá la representó artísticamente no le pagó, y fue hasta que cumplió 25 años cuando comenzó a ver los frutos de su esfuerzo con un coche, las cirugías estéticas y la casa que le compró Alfredo Ordaz con el dinero que ella misma trabajó.

