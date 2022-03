Un mexicano por otro: Hirving Lozano despierta el interés del Atlético de Madrid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Atlético de Madrid ha despertado un gusto particular por los futbolistas mexicanos. El “Cholo” Simeone le ha otorgado su confianza a los jugadores aztecas. Héctor Herrera salió del equipo, pero días después del anuncio el entrenador argentino no se mostró del todo convencido por su salida. Sin embargo, el conjunto “Colchonero” estaría interesado en adquirir a Hirving Lozano.

Según informaciones del portal web TodoFichajes, el conjunto español desea potenciar el sector ofensivo para la siguiente temporada. Entre sus opciones, el Atlético de Madrid se visualiza con el “Chucky” Lozano en su delantera. A pesar de que es un acercamiento sin nada concreto, sería una transacción que emocionaría a más de un aficionado “Colchonero”.

El primer gol de 2022 para Hirving Lozano con el Napoli.



¿Y qué creen? Chucky acaba de meter el segundo.



pic.twitter.com/Qkv7JQeHof— Luis Herrera (@luisrha) January 17, 2022

¿Cuánto tiene que pagar el Atlético de Madrid por Hirving Lozano?

Uno de los principales obstáculos del mexicano es el alto valor que le ha impuesto el Napoli. El conjunto italiano no dejará salir al mexicano por menos de $43.5 millones de dólares. Sin duda alguna una cifra bastante alta por “Chucky”, jugador que tiene contrato con el club hasta 2024. View this post on Instagram A post shared by Ro Loz (@hirvinglozano)

Chucky elogiado por Xavi Hernández

Desde España parecen tener bien visto a Hirving Lozano. El propio entrenador del FC Barcelona reconoció las habilidades del futbolista azteca. Previo al partido entere el Napoli y el FC Barcelona, Xavi Hernández expuso los talentos que “Chucky” presume dentro del campo. El estratega español reconoció sentir un alivio al no haberlo enfrentado en la UEFA Europa League. View this post on Instagram A post shared by Ro Loz (@hirvinglozano)

