“Como quisiera que en la cara me lo dijeran para que vieran”: Julio César Chávez advierte a quienes se meten con su esposa [video]

Hay un nuevo capítulo en la familia Chávez. Esta vez, Omar desató la indignación de su padre al indicar que está siendo manipulado por su esposa Myriam Escobar. El hijo del “Gran Campeón Mexicano” reveló en un video que Julio César Chávez tiene bloqueada a su madre y se ha desligado de su familia. Ante estas acusaciones en las que se señala directamente a Myriam, el “César del Boxeo” salió a responder.

“Para todos aquellos pendejos que ofenden a mi esposa, cómo quisiera que en la cara me lo dijeran para que vieran“, escribió Julio César Chávez en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Para todos aquellos pen@&&%que ofenden a mi esposa como quisiera que en la cara me lo dijeran para que vieran pic.twitter.com/SixaCti4PY — Julio César Chávez (@Jcchavez115) March 10, 2022

En este sentido, la leyenda del boxeo mexicano reconoció no estar de acuerdo con todas las acusaciones de su hijo. A pesar de que las tilda de “pendejadas”, Chávez afirma entender y comprender a su hijo por su molestia.

“Mi esposa siempre me ha apoyado en los momentos difíciles. A veces salen comentarios negativos. Puras pendejadas, con todo respeto. Ella (su esposa) me salvó la vida. Desafortunadamente Omar está molesto, lo comprendo, es mi hijo, pero no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con todas las pendejadas que él dice“, sentenció.

La madre de Julio César Chávez pide que le conteste el teléfono

Esta respuesta del “Gran Campeón Mexicano” se generó a partir de un video de su madre, difundido por su hijo Omar. En el material se muestra a doña Isabel González pidiéndole a su hijo que le “desbloquee el teléfono”, pues tiene varios días intentándolo llamar.

“Julio te estoy marque y marque todos los días, ahora te marque como diez veces y no me contestas, contéstame, hijo. Te marco y el teléfono está ocupado, porque está bloqueado, hijo. Ya llevé el teléfono arreglar y está bloqueado, me tienen bloqueada, no sé si tú”, explicó la madre de Julio César Chávez. View this post on Instagram A post shared by Omar Chavez (@omarchavezzbu)

