Ferdinando Valencia confiesa que llora en las noches por la muerte de su bebé Dante: “A veces no aguanto”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman continúan viviendo el duelo por la muerte de su hijo Dante, quien lamentablemente partió en agosto de 2019 debido a complicaciones de meningitis.

A más de dos años de la muerte de uno de sus mellizos, el actor confesó que no ha logrado superar la pérdida, y hay momentos en que no puede evitar llorar ante los recuerdos que perduran de su hijo.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Durante una entrevista concedida a diversos medios de comunicación el pasado fin de semana en la boda del cantante Emir Pabón, el galán de telenovelas reveló que no solo ha tenido que enfrentar los problemas económicos que le dejó la enfermedad que padeció su bebé antes de fallecer, los cuales siguen persistiendo debido a la falta de apoyo por parte de la ANDA, específicamente del actor Jesús Ochoa quien se negó a darle seguimiento a su caso para evitar criticas debido a la amistad que existía entre ellos.

Sin embargo, otra dificultad que siguen padeciendo es la serie de críticas que ha recibido la modelo Brenda Kellerman, a quien señalan en redes sociales por mostrarse fuerte y aparentar que no le dolió la muerte de uno de sus hijos.

“Brenda recibió muchas críticas porque le decían que parece que no le importa y yo solamente he vivido como la veo a ella en casa cuando no hay público y me duele mucho que hablen así de ella, porque es una madre en toda la extensión de la palabra. Me han dolido mucho ese tipo de comentarios, pero es parte de lo que sucede”, explicó.

Además de expresar su admiración hacia su pareja, Ferdinando Valencia confesó que ella lo contagia de fortaleza, pues es él quien no ha podido contener el llanto cuando lo invade la nostalgia por la muerte del pequeño Dante.

“El chillón siempre soy yo, a veces no aguanto. Brenda lo sabe, veces llega la noche, llega la soledad, y yo me levanto, no puedo y lloro y ella es la que llega ahí conmigo”. Ferdinando Valencia

Mientras que la modelo costarricense compartió que su duelo comenzó tres meses después de la muerte de su bebé, tiempo en el que comenzó a vivir episodios de depresión y que no ha sido fácil de superar como sus detractores imaginan.

“¿De dónde saco la fortaleza? No lo sé. Soy un ser humano y soy súper débil“, expresó ella.

Asimismo reveló que dicha fortaleza surge con el fin de estar bien para su hijo Tadeo, ante quien siempre se han mostrado con entereza.

“Tenemos a otro niño en casa y tiene que ver unos papás fuertes. No puedo estar toda la vida llorándole y mi otro niño está acá. Cada quien tiene su tiempo”, agregó ante la cámara de Berenice Ortiz.

También te puede interesar:

–Así reaccionó Sebastián Rulli al descubrir a Angelique Boyer besando a Ferdinando Valencia

–Ferdinando Valencia recuerda a su hijo Dante a dos años de su muerte: “Te extraño con toda mi alma”

–“Veía algo y corría”: Ferdinando Valencia revela que su fallecido hijo Dante visitó a su hermano Tadeo