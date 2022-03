“Wali”: veterano francotirador canadiense de élite se une a la legión extranjera de Ucrania

Un veterano francotirador de las Fuerzas Armadas canadienses, conocido solo como “Wali” –apodado así durante su estancia en Afganistán–, ha respondido al llamamiento del presidente Volodimir Zelenski y se ha unido a las filas de la legión extranjera en Ucrania para hacer frente al asalto ruso.

“Quiero ayudarles. Es tan sencillo como eso”, dijo el soldado, que –a principios de la semana pasada, en plena noche– cruzó la frontera con Ucrania desde Polonia, en una reciente entrevista con la Corporación Canadiense de Radiodifusión (CBC).

“Tengo que ayudar porque hay gente aquí que está siendo bombardeada solo porque quiere ser europea y no rusa”, agregó.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

