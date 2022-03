Demi Rose luce su retaguardia al estar a punto de lanzarse por la tirolesa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Demi Rose se ha divertido al máximo durante sus vacaciones en Santa Lucía, y ahora sorprendió a sus fans compartiendo en sus historias de Instagram una foto en la que aparece unos momentos antes de lanzarse por la tirolesa, usando ajustados shorts de la firma Fendi con los que presumió su retaguardia. Al llegar al otro lado de la montaña ella misma se grabó caminando y posando muy sexy.

El lugar ha resultado paradisíaco para la bella influencer británica, quien ha obtenido cientos de miles de likes gracias a fotografías en las que posa usando microbikinis de varios diseños, mientras pasea por las veredas y las cabañas del exclusivo resort en el que permanece. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi también lució su figura al posar en un camastro, usando una delgada bata verde que, abierta, reveló que no llevaba ropa interior. El calor fue tanto que en una de las imágenes que publicó aparece desnuda y recostada boca abajo mientras lee un libro. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

