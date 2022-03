¿Por qué Canelo perdió contra Floyd Mayweather? El tío de “Money” explica las razones de la única derrota del mexicano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Saúl Álvarez es considerado como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. El púgil mexicano es dueño de un registro demoledor, pero con una pequeña mancha: su única derrota ante Floyd Mayweather Jr. Canelo cayó en aquel combate desarrollado el 14 de septiembre de 2013. Luego de más de ocho años, el tío de “Money” analiza las razones de la caída del tapatío.

“La razón por la que Floyd le ganó es porque Floyd era mejor que él. La inteligencia de Floyd era mucho más alta que la de él y Floyd fue mejor que Canelo. Ahora, Canelo puede hacer su juego y Canelo es un mejor boxeador que cuando peleó con Floyd. Como dije, pienso que tomó una página del libro de Floyd para algunas cosas, no todo y ahora lo está mejorando. Ahora Floyd se fue y Canelo está haciendo todas las cosas que Floyd hizo“, sentenció Jeff Mayweather en una entrevista para Thaboxingvoice.

Throwback to Floyd Mayweather vs Canelo!! pic.twitter.com/sIJqI6xPzn — SportzStew Ⓥ (@sportzstewcom) October 17, 2021

Aquella pelea se la llevó el estadounidense por la vía de las tarjetas (117-111, 116-112 y 114-114). Canelo no pudo arrebatarle el invicto al legendario Floyd Mayweather que pudo retirarse de los cuadriláteros sin ninguna derrota en toda su trayectoria.

¿Canelo Álvarez es el nuevo Floyd Mayweather?

Curiosamente, después de varios años de aquel legendario combate, Jeff puede ver muchas características de su sobrino en el tapatío. De hecho, el tío de “Money” insinuó que Canelo Álvarez adoptó algunos movimientos del histórico peleador estadounidense.

“Veo mucho de Floyd en Canelo. Básicamente en la forma en que se mueve. Canelo, al principio, no era un defensor sólido, pero ahora mueve su cabeza. Tiene sus cosas, pero todavía ves que ha trabajado en muchas cosas y lo que veo es mucho de Floyd en él. No es necesariamente algo, pero siento que tomó una página de su libro“, concluyó. If this fight happened now, who’d win? @Canelo vs @FloydMayweather pic.twitter.com/4gGAhH2k1Q— ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 28, 2021

