Todo México atento a la decisión de Nicolás Larcamón: las condiciones que pone el argentino para continuar con el Puebla

Nicolás Larcamón es uno de los entrenadores más codiciados del fútbol mexicano. A pesar de que algunos cuestionen las capacidades del argentino, lo cierto es que el joven estratega ha logrado grandes cosas al mando de un modesto Club Puebla. La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol estarían atentos a lo que depare el futuro de Larcamón.

Varios medios han señalado un posible interés de las Águilas del América y El Tri por Nicolás. Sin embargo, todo depende de su vínculo con el Puebla. Según informaciones recopiladas por Fútbol Total MX, la directiva de “La Franja” ya tendría en sus manos una serie de pedidos de los cuales dependerá la continuidad del entrenador sudamericano.

Las condiciones de Nicolás Larcamón para continuar en el Puebla

Todo parece indicar que el vínculo entre “La Franja” y Larcamón estaría más que consolidado. Sin embargo, esta unión puede desestabilizarse con la ausencia o perturbación de algunos de los puntos que serán mencionados a continuación.

Plantilla intacta: el estratega argentino no quiere que el Club Puebla sea desmantelado para la próxima campaña. Es evidente que los altos rendimientos de los jugadores del club, les abre las puertas a otros equipos. El trabajo de la directiva será retener a sus futbolistas.

