Variante híbrida de coronavirus: ¿Qué se sabe sobre deltacron?

A veces, hay cosas que obtienen un nombre significativo incluso antes de que existan. Así ocurrió con “deltacron”. Un investigador de Chipre informó por primera vez el pasado enero sobre una combinación de las cepas delta y ómicron. Luego se confirmó que había sido una contaminación en el laboratorio.

Sin embargo, dos meses después, se detectaron infecciones de dicha variante en Europa y EE. UU.

I think I can speak for us all when I say we are tired and the last thing any of us needs is a variant that seems to have been named after an Avengers character.https://t.co/z2ThZmb259

— Nancy Baxter MD PhD (@enenbee) March 11, 2022