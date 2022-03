VIDEO: Pablo Montero revela que sigue en contacto con Vicente Fernández Jr quien lo ha llenado de halagos

El escándalo por la bioserie no autorizada de Don Vicente Fernández continúa, y por ello la producción liderada por Juan Osorio y protagonizada por Pablo Montero decidió acabar con los rumores sobre cuál es por el momento la relación que hay entre ambas partes, tanto la familia del “Charro de Huentitán” como de parte de este proyecto que está realizando Televisa.

Ante esto, Montero, quien también ha revelado en múltiples ocasiones ser cercano a la familia de Don Chente, decidió romper el silencio en medio de esta polémica y dar a conocer si sigue en contacto con los que considera sus amigos y hasta familia, pues en repetidas ocasiones ha confesado que tiene una relación que los une con ellos desde su infancia, por lo que espera que continúe por mucho tiempo, sin importar lo que surja en “El Último Rey”.

“Cada diálogo se cuida lo más mínimo, cada detalle, en lo que mi concierne. Hay capítulos de cosas muy emocionantes, muy lindas, capítulos de mucho sentimientos y alegría, de música, de cosas que vivió don Vicente. Les tengo un cariño y amor especial”, señaló Pablo Montero a los medios de comunicación que se encontraban fuera del Cine Tonalá ubicado en Ciudad de México en donde se hizo la premier de la bioserie.

Montero también aprovechó para deshacerse en halagos para Juan Osorio a quien considera como un líder que está haciendo un trabajo de alta calidad con esta bioserie, y es que Pablo ha tratado de mantenerse al margen de los escándalos pues señaló que lo que menos quiere es tener pleitos con la familia de Vicente Fernández y aclaró que está realizando el papel del intérprete con el mayor respeto del mundo.

Tras ser cuestionado si había tenido contacto directo con algún miembro de la Dinastía Fernández para hablar sobre “El Último Rey”, Pablo Montero reveló que sí, que había le había pasado algunas escenas a Vicente Fernández Jr. quien quedó maravillado con lo que hasta ahora ha visto por lo que le dio su aprobación al intérprete de “Hay otra en tu lugar”.