Así fue el día que Alexis Ayala casi pierde la vida por un infarto

Alexis Ayala, actor conocido por su participación en historias como “Juro que te amo” y “Abismo de Pasión”, ha enfrentado varios retos en su vida que han forjado su carácter y forma de ver la vida, siendo uno de ellos la ocasión que casi pierde la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Hace algunos meses el histrión de 56 años acudió al programa “Faisy Nights”, donde además de bromear y participar en diversas dinámicas, habló sobre varios momentos clave en su vida, incluyendo que estuvo a punto de morir en dos ocasiones. La primera vez por un problema relacionado con la tiroides, y la segunda, debido a un infarto.

La charla se tornó seria luego de que Ayala reveló que en 1992 lidió con una afección muy grave de salud como resultado de una disfunción de la glándula tiroides: “Por la tiroides estuve gravísimo en el hospital, y ahí paro respiratorio. Al final me pudieron sacar, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era“, contó a las cámaras del programa de Unicable.

No obstante, esta no ha sido la única ocasión en la que el famoso se ha ‘enfrentado a la muerte’, pues indicó que a finales de junio de 2018 sufrió un infarto cuando se encontraba de vacaciones en su casa de Acapulco.

“Estábamos en Acapulco y sabes que te está dando un infarto, no sé cómo explicártelo”, contó para luego narrar los escalofriantes momentos que vivió. “Me solté del estómago, vomité, me dio dolor en todo el lado derecho, que es muy raro, por lo general da de lado izquierdo. Se me sumió el pecho, la mandíbula se me fue de lado, el brazo se me empezó a torcer. Me empezó a dar todo”, añadió.

Para finalizar su relato, Alexis Ayala confesó que tras dicho incidente se sumió en una depresión que le hizo imposible mantenerse en pie. “Al final era como un trapo… Ya lo tomó y no me gusta decir la palabra infarto ni nada de esto, porque fue un aviso de vida (…) Me trajo muchas cosas negativas y me trajo muchas cosas positivas porque al final se convierte en un evento extraordinario. Después de ahí caí en una depresión muy grande y fuerte. Me engordé muchísimo de peso”, señaló.

