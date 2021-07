Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Entre sorprendido, y preocupado Alexis Ayala desmiente que le pida dinero o seduzca a sus fans en redes sociales, y da la cara asegurando que le robaron la identidad para engañar, incluso, hasta a su propio equipo de trabajo en Televisa.

En el día de ayer, Elisa Beristain y Javier Ceriani mostraron en ‘Chisme No Like’, unas conversaciones que le habían enviado fans de Ayala en donde, supuestamente, hablaban con él y, además de preguntarles sobre las telenovelas, intentaba seducirlas y hasta les pedía que recargaran tarjetas con dinero para él.

Este jueves, el mismo show de YouTube, compartió unos audios en donde el actor de ‘Si Nos Dejan’, le aclaró por Whatsapp a Ceriani cómo es la situación realmente.

“No soy yo, yo no pediría dinero nunca a nadie, para eso trabajo y trabajo mucho, gracias a Dios. Ya le habían escrito a dos personas, a una de peinados de mi novela, y a otra de maquillaje haciéndose pasar por mí, pero a ellas no les pidieron dinero, les estaban coqueteando“, comenzó diciendo Alexis en el mensaje.

Sin embargo, y pese a la sorpresa del actor, también confesó en el mensaje que no es la primera vez que le sucede y que sus fans se lo habían advertido en otras ocasiones.

“Pero no soy al primero con el que usan el nombre para eso ni nada, que mal de esa gente, ojalá que den con esas gentes que hacen eso, porque qué necesidad de robarle así… Ya me habían pasado fans mensajes directos que se estaban haciendo pasar por mí, pero yo no le pelo a esas cosas porque yo no soy así“, concluyó.

La pregunta es, ¿por qué si ya le había pasado anteriormente no denunció?… Al parecer, el actor de la novela de las noches de Univision, prefiere no meterse en esos temas y solo aprovechar esta oportunidad para avisar que no es él y que jamás pediría dinero a sus fans, ni a nadie.