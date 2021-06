Univision: ‘Si Nos Dejan’ es para Alexis Ayala ‘uno de los regalos de vida más importantes’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Alexis Ayala es uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana y a partir del martes 1 de junio a las 9pm/8c llega a Univision en “Si Nos Dejan“. El actor es el antagonista de la serie, el hombre infiel que desata toda la serie de eventos de esta historia.

Cuando se anunció oficialmente este nuevo proyecto, Ayala no era uno de los actores principales aunque había estado en negociaciones para serlo. Otro actor estaría al lado de Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas pero cuando el actor tuvo que abandonar la telenovela, el productor le habló a Alexis para quedar en el personaje.

“El primero que estaba en la lista para hacer ‘Si Nos Dejan’ era yo”, reveló el actor. “De repente hubo negociaciones que no se llevaron y lloré muchísimo cuando me dijeron que no era yo. Cuando me enteré que era otro actor dije, ‘Bueno, OK, va.’ Y de repente suena el teléfono y me dicen, ‘¿Cuándo acabas Quererlo Todo?’ Les digo, ‘Mañana’. Me dicen, ‘El siguiente lunes empiezas otra vez’. Gritaba yo en mi casa. Fueron cuatro de los días más fuertes que he tenido en cuanto a intensidad de cambios de look, de mesas de trabajo con los directores, de hacer fotos con todo el elenco… Y la manera en que me recibieron … fue sensacional. Creo que es uno de los regalos de vida más importantes que he tenido en mi vida laboral y profesional“.

Ante el reto de realizar una telenovela que ha tenido varias adaptaciones, el actor no teme a las comparaciones ya que sabe que la nueva versión es una adaptación a la vida actual.

“Las comparaciones son buenas”, dijo Alexis. “La última vez que se hizo en México fue hace 20 años o un poco más. Era otra época en el país, era otra época en la mentalidad de la sociedad mexicana. Que bueno que haya gente que haya visto la anterior, por que va a ver esta. Lo que va a ver en esta es una historia muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien producida, y muy bien actuada que estada traída a este año, a esta actualidad que estamos viviendo”.