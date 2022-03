Belinda publica fotografía luciendo su rostro al natural y fans aseguran que luce deprimida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Belinda reapareció en redes sociales con una fotografía en la que se dejó ver completamente al natural; sin embargo, dicha imagen provocó que se convirtiera en un tema de conversación dentro de las redes sociales, en donde algunos usuarios aseguraron que la cantante no ha logrado superar la ruptura con Christian Nodal y luce deprimida.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram y Twitter en donde la cantante compartió una fotografía en la que aparece acostada, de lo más relajada y presumiendo la deslumbrante belleza de su rostro completamente libre de maquillaje, lo que terminó por cautivar a sus verdaderos fanáticos.

A pesar de que la artista de 32 años no dio señales de padecer depresión y tampoco acompañó la publicación con algún texto que revelara cómo se encuentra anímicamente, algunos usuarios de la misma red social señalaron que se encuentra atravesando una profunda depresión por la reciente ruptura sentimental con Christian Nodal que fue confirmada el pasado mes de febrero.

“Tan linda Beli tú puedes con todo”, “Te vez super triste Dios contigo“, “Beli se te ve la depre cañón, no necesitas lloriquear y dar lástima eso se siente y lo transmites”, “Tu brillo nunca se apagará por nadie”, “Ojalá pronto te recuperes y vuelvas a sonreír“, “Que se busque a otro y de inmediato se le quita la depresión”, “Estoy deprimida, espera un tantito, me tomaré una foto”, “Me parece una foto donde se muestra relajada sin maquillaje, al natural”, “Es normal luego de cualquier ruptura, pérdida hay un proceso que se le llama duelo”, se lee en algunos comentarios que dejaron sus seguidores de Instagram.

Y aunque dicha imagen generó la polémica y dividió las opiniones, Belinda volvió a provocar tremendo alboroto gracias a una siguiente publicación dentro de ambas redes sociales, en la que escribió la frase: “Promesa de dedito, confía en ti” con la que sus fanáticos recordaron la historia de amor que vivió con el intérprete de “Ya no Somos ni seremos”, cuando ambos prometieron durante una romántica velada en España no terminar nunca con su relación. View this post on Instagram A post shared by Señales NODELI (@tusecreto_nodeli)

