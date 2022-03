Belinda intenta poner a cantar a sus fans en redes sociales y la atacan: “No seas tonta”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después del gran escándalo que protagonizó tras su ruptura de compromiso con el cantante mexicano Christian Nodal, Belinda trata de recuperar el estilo de vida que tenía antes de toda esta controversia, y entre las actividades más habituales que tenía era interactuar con sus fans en redes, pero en esta ocasión parece que todo le salió contraproducente.

En su cuenta de Twitter la cantante de origen español comenzó a postear algunos mensajes con la letra de una de sus canciones más icónicas, “Vivir”, la cual fue una de las que la lanzó a la fama cuando era prácticamente una adolescente.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

La gente dormida no puede ver tu tuit, Belinda. No seas tan tonta por favor. https://t.co/SUWEUG48fZ — Ángel ◡̈ (@ThisIsMiguell) March 16, 2022

La letra sin duda es muy conocida para la famosa generación Millenial, quienes crecieron con este estilo de canciones en su mayoría, por lo que para sus “BeliFans”, como ella les dice se les hizo una buena oportunidad de saludarla.

Pero otros no lo tomaron como tal. La intérprete de “Dopamina” escribió en su cuenta “Quiero dormir, no madrugar”, escribió primero Belinda y horas más tarde volvió a afirmar: “Ya son más de las 10, a despertar”, frases que con parte de las primeras estrofas de esta reconocida melodía.

Al segundo tweet, los internautas reaccionaron con diferentes opiniones, entre los que destacaron algunos insultos, así como sarcasmos: “Dios mío es tardísimo ya más del 90% estamos trabajando y despiertos desde las 4 am para luchar día a día y tú vienes apenas despertando vaya privilegios”.

“La gente dormida no puede ver tu tuit, Belinda. No seas tan tonta por favor”, “Restregándonos esto en la cara a la clase trabajadora jajaja…”, tan sólo fueron algunos de los comentarios que no entendieron o más bien desconocían que era la cita de una de sus icónicas canciones. Jajaja qué onda la gente que le reclama por este tuit y no sabe QUE ES UNA CANCIÓN (y si Belinda despierta después de las 10 o a la hora que fuera qué pedo tienen no?) https://t.co/C46XD2kPsB— Lola (@LolaDiezBarroso) March 17, 2022

Mientras que sus verdaderos fans si entendieron la referencia y siguieron armando la letra de la canción para acompletarla, la cual tras su lanzamiento en 2003 fue todo un éxito, y eso no sólo derivó en que la cantante se convirtiera en un referente de la generación Millenial en Latinoamérica, sino también su estilo, el cual fue adoptada por muchas jovencitas de la época, tal cual aparece en el video de dicha canción.

Por estos días Belinda se prepara para el estreno de la serie ‘Bienvenidos al Edén’ que estará disponible en pocas semanas en la pantalla de Netflix. Además, sigue trabajando para ser la cara de importantes marcas de indumentaria femenina y promociona su última canción ‘Mentiras cabrón’.

También te puede interesar: