“Grité pidiendo ayuda”: entrenador mexicano recibió un balazo en Georgia y ahora pide justicia

Pedro Caixinha lo motivó a iniciar sus estudios para que sacara su licencia como DT. Con 25 años de edad, Guillermo de la Fuente ya ha dirigido en China, Portugal y España. Sin embargo, El joven entrenador mexicano recibió un impacto de bala en su pierna derecha, el pasado 20 de marzo, mientras transitaba por las calles de Tiflis, Georgia. El estratega de 25 años de edad tuvo que ser trasladado al New Hospitals, ubicado en la ciudad. De la Fuente estaba en el país con la intención de continuar su carrera formativa en el club Lokimotiv Ybilisi, de la primera división de Georgia.

“Estaba caminando con mi novia y escuché a un hombre de 40 años gritando en la calle. Vi a un grupo de mujeres asustadas caminando hacia nosotros. En ese momento vi al hombre y le dije a mi novia para que camináramos en dirección opuesta. Pero dos pasos más adelante escuché un balazo muy fuerte, me había disparado en la pierna derecha”, relató De la Fuente en una entrevista para Bolavip.

Guillermo de la Fuente, técnico mexicano, fue baleado en Georgiahttps://t.co/v9KXmMo0gV pic.twitter.com/IyvaDdIk3u — MedioTiempo (@mediotiempo) March 21, 2022

La bala le provocó una fractura de fémur a De la Fuente. El joven entrenador fue operado y pasarán un par de meses para que se pueda recuperar por completo.

“Grité pidiendo ayuda. Me ayudó una doctora que pasaba por ahí (…) Me tuvieron que operar en el hospital, tenía una fractura en el fémur. La bala me había traspasado. Estaré uno o dos meses en recuperación. La policía ya atrapó al hombre que me disparó”, reveló el estratega.

El entrenador Guillermo de la Fuente fue baleado y pide justicia…



Acá los detalles: https://t.co/B3HTaTHjoV pic.twitter.com/E5523oOWN1— Bolavip México (@BolavipMex) March 21, 2022

La barrera del idioma y hostigamiento policiaco

Guillermo de la Fuente no sólo ha tenido que afrontar las consecuencias del balazo, el entrenador mexicano ha tenido algunos percances con las autoridades locales al momento de compartir su declaración. Desde la embajada de México han asesorado al estratega para que no sea víctima de algún fraude.

“Me interrogaron dos policías y un traductor. Les conté mi testimonio y me dijeron que tenía que firmarlo, pero el documento estaba en idioma georgiano. Les pedí que lo hicieran en inglés o si me permitían tomarle una foto para usar el traductor a lo que respondieron: ‘Esto no es México, no se pueden sacar fotos de esto’. Querían que firmara sí o sí, pero no me intimidaron”, sentenció.

Estimado Guillermo, seguimos al pendiente de su caso y de las gestiones que nuestro Consulado Honorario en Georgia realice. Como se lo indicamos en nuestra llamada del día de ayer (Mar21), con gusto le brindaremos asistencia. @leonardoisaura @m_ebrard— EmbaMexTur (@EmbaMexTur) March 21, 2022

De la Fuente pide apoyo

La única exigencia de Guillermo es que el agresor se haga responsable de los gastos médicos que ha tenido que pagar el mexicano. Hasta los momentos, el entrenador ha tenido que pagar 6,300 laris, cantidad equivalente a $1,961 dólares.

“No quiero un escándalo internacional. Únicamente pido que mi atacante reponga todo lo que he gastado, incluido los honorarios de mi abogada. También quiero que se haga cargo de todo lo que costará mi periodo de rehabilitación”, concluyó.

