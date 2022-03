Lo que se sabe del accidente del avión de China Eastern que se estrelló en Guangxi con 132 personas a bordo

Un avión de la aerolínea China Eastern, con 132 personas a bordo, 123 pasajeros y 9 tripulantes, se estrelló el lunes en la región de Guangxi (sur de China).

Se desconocen tanto la razón del accidente del vuelo MU5735 como el número oficial de víctimas, aunque la agencia de noticias estatal china informó este martes que no se han hallado sobrevivientes.

Las tareas de rescate continúan en la zona, donde tampoco han aparecido las cajas negras de la aeronave.

Ninguna fuente oficial ha aclarado si viajaban extranjeros a bordo del aparato malogrado.

Se reportó que más de 600 trabajadores de emergencias están en el lugar del accidente. Los bomberos llegaron primero al lugar y lograron extinguir un incendio causado por el choque.

Emergency teams in #China have reported no sign of life at the crash site for MU 5735. They have also said that the passenger jet disintegrated completely and started a fire in a bamboo forest after hitting the ground.

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) March 21, 2022