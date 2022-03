¿Otro mexicano a Estados Unidos? Raúl Jiménez le abre las puertas a la MLS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El fútbol de Estados Unidos parece ser una parada bastante atractiva para los jugadores mexicanos. Héctor Herrera siguió los pasos de Carlos Vela, los hermanos Dos Santos, Chicharito y otras estrellas aztecas que decidieron forjar su carrera en la MLS. A pesar de las críticas, Raúl Jiménez contempla su posible llegada al balompié estadounidense.

El fichaje de Héctor Herrera por el Houston Dynamo generó muchas críticas. Los aficionados mexicanos le cuestionaban la falta de ambición de “HH” por marcharse al fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, este puede ser un paso que también de Raúl Jiménez, actual jugador del Wolverhampton Wanderers de la Premier League.

“Siempre es una posibilidad, nunca me cierro las puertas de ningún lugar, así como regresaría a México, un día, ¿por qué no ir a Estados Unidos? En alguna ocasión me pude ir a China, si se diera la oportunidad tal vez lo haría en esta ocasión (…) Siempre hay que tener las puertas abiertas y lo que venga y sea lo mejor para mí”, sentenció Jiménez en una entrevista con TUDN.

Una carrera intachable en Europa

La MLS se llena de futbolistas que en su momento estuvieron consagrados en Europa. Entre ellos, los jugadores mexicanos son piezas muy apetecibles para los equipos de Estados Unidos. Raúl Jiménez sería otra estrella que aterrizaría en la Major League Soccer con una trayectoria respetada. El atacante de 30 años de edad ha jugado en clubes como el Atlético de Madrid, el Benfica y el Wolverhampton Wanderers. En general, el atacante azteca ha marcado 86 goles en el fútbol europeo. Calm as you like 😎@Raul_Jimenez9 has now netted 5️⃣ @premierleague goals against Southampton. pic.twitter.com/riV5QLc25y— Wolves (@Wolves) January 16, 2022

También te puede interesar:

· De jugar en las Águilas del América a vagar por Estados Unidos: Joe Corona busca equipo

· ¿La Liga MX fue superada por la MLS? “El lobo ya está aquí, es cada vez más grande y come todo”

· Diego Lainez no quiso jugar con Héctor Herrera: el mexicano fue tentado por Houston Dynamo, pero no cayó en la tentación