VIDEO: Melissa Barrera, actriz de ‘Scream’, reveló que los latinos dominarán en poco tiempo la industria de Hollywood

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las actrices mexicanas que no deja de hacerse escuchar sin duda es Melissa Barrera, quien con una carrera en televisión consiguió dar un salto impresionante al séptimo arte. En esta ocasión platicó en exclusiva con La Opinión, sobre el papel de los latinos actualmente en la industria cinematográfica, y prueba de ello sería su destacado papel en la nueva versión del clásico “Scream”.

En lo que es su lanzamiento en Blue-Ray y DVD, “Scream” se ha convertido en un clásico del cine de terror, pero que ahora una artista latina sea parte de un proyecto de tal magnitud, sin duda alguna es un parteaguas para la regiomontana de lo que le espera a la industria de Hollywood en un futuro cercano.

“Creo que nos están escuchando, estamos demandando los latinos tener más representantes porque obviamente en Estados Unidos representamos ahora el 25 por ciento de la población, pero seguimos creciendo, y eventualmente en algún momento llegaremos a ser el 50 por ciento. Lo natural será que veamos ese porcentaje reflejado en el contenido que vemos, es real que queremos ver gente que se parece a nosotros así como historias similares a las nuestras. Eso ha hecho que los estudios no tengan de otra que darnos esas oportunidades” MELISSA BARRERA

Para Barrera no ha sido sencillo ser parte de la industria que ha sido dominada en gran parte por los anglosajones, pero eso no ha evitado que cumpla sus sueños a pesar de que en ocasiones el panorama no sea tan alentador.

“Tuve nervios después de que me ofrecieron el papel, incluso pensé que cuando me vieran en persona dudé en si en verdad pudiera gustarles, pero todo resultó muy bien. Nos divertimos mucho haciendo esta cinta, pero sobre todo feliz de cómo lo recibieron los fans. Ahora he podido hacer de todo, me he podido adaptar, y aunque ya venía de hacer una película, este proyecto fluyó muy bien a pesar de hacerlo en la pandemia, mi verdadero reto era hacer este personaje lo más único posible” MELISSA BARRERA

El personaje de Sam, interpretado por Melissa significó un parteaguas en su carrera por lo que significó para ella: “Hay 25 años de películas de esta franquicia, los fans ya tenían a sus personajes, por eso necesitaba que mi rol como Sam fuera completamente diferente, y encajara con el resto de los legendarios personajes, que los complementara y que a la vez le diera algo distinto a la historia”, finalizó Barrera.

También te puede interesar: