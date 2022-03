VIDEO: Juan Pablo Medina posa con su prótesis por primera vez y habla sobre su amputación

El mundo del espectáculo hispano vuelve a recibir buenas noticias, esta vez corrieron a cargo del actor mexicano, Juan Pablo Medina, quien impresionó a sus seguidores en redes sociales al compartir su primera fotografía con una prótesis después de perder su pierna derecha tras sufrir una trombosis que lo llevó a ser internado de emergencia.

La entereza mostrada por la estrella de cine y televisión provocó que las redes colapsaran, pues reapareció como nunca, con un magnífico semblante acompañado de su sonrisa seductora, pero sobre todo actitud para enfrentar este gran reto, y a su vez agradecer todo el apoyo que recibió durante los últimos meses tras el complicado momento de salud que vivió.

En 2021 el entretenimiento hispano quedó en completo shock después de que se confirmara que Juan Pablo Medina, uno de los actores con mayor reconocimiento en México y Estados Unidos, presentó fuertes complicaciones de salud a causa de una trombosis.

Ante el difícil panorama que vivió, los médicos determinaron amputarle su pierna derecha; desde aquel momento se había mantenido alejado de las cámaras de televisión y sus pocas apariciones eran junto a sus amigos o pareja sentimental por medio de redes sociales.

Sin embargo, después de varias semanas, este jueves 24 de marzo el protagonista de “Soy tu fan” y “La Casa de las Flores” reapareció en Instagram al subir una imagen en la que se le observa bastante bien mientras deja al descubierto la prótesis de su pierna derecha.

Como era de esperarse, la fotografía se viralizó a los pocos minutos pues cientos de fans del espectáculo agradecieron el regreso de Juan Pablo Medina a las redes sociales. Además, le reconocieron el valor para salir adelante de tan complicado momento.

Al mismo tiempo de publicar la imagen también publicó un video en una entrevista con el famoso conductor de cine, Óscar Uriel, a quien le reveló cómo fue el recibir la noticia sobre la posibilidad de perder su pierna o poner en riesgo su vida.