Lyn May explota tras ser confundida con Laura León ‘La Tesorito’: “Me puse de malas”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una vez más, Lyn May dio mucho de qué hablar durante un encuentro con varios medios de comunicación. Esto luego de dar a conocer que la confundieron con Laura León, “La Tesorito”, hecho que la hizo explotar. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue durante la tarde del pasado jueves que la vedette fue abordada por la prensa para hablar sobre su nuevo proyecto en la pantalla grande junto al actor Julián Gil, la cinta “Cerdo”. Sin embargo, la atención se desvió a otro tema luego de que la famosa confesara que algunas personas recalcaron su parecido con Laura León.

“Me hicieron enojar porque me dijeron: ‘Ahí viene La Tesorito’, me chingaron la madre por eso, me puse de malas”, contó Lyn May. “Sí me encabrono, yo tengo dos tesoritos: el de atrás y el de adelante”, dijo la vedette para aligerar el ambiente.

En esa sintonía, la artista de 69 años destacó que “cuando me vacilan y me dicen cosas… tengo el carácter así; soy muy noble, muy cariñosa, muy de todo, pero cuando me hacen enojar soy una lumbrera, una loba”.

Lyn May sobre sus escenas ‘candentes’ con Julián Gil

Además de hablar sobre el ‘incómodo’ momento que vivió al ser confundida con la intérprete de “Suavecito”, la vedette compartió algunos detalles de su nueva película, destacando sus escenas junto al argentino Julián Gil.

Al respecto, adelantó que el público se quedará con la boca abierta al ver su interacción con el famoso: “Hicimos el sexo al final de la película, la historia lo requería. Lo abracé, lo besé y todo“.

Te puede interesar:

Lyn May reitera que tuvo encuentros románticos con Vicente Fernández: “Besaba muy bien”

Aseguran que Lyn May rejuveneció tras presumir nuevo look de rubia

Lyn May confiesa que se enamoró del Chapo Guzmán: “Pero me lo ganó Kate del Castillo”