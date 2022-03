Extenista ucraniano se une a la guerra en Kiev: “Quizá me maten o tenga que matar, esto es la guerra”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alexander Dolgopolov, extenista ucraniano ganador de tres títulos ATP con récord de 221 victorias y 201 derrotas, se unió a la milicia de Ucrania para tomar las armas en el conflicto bélico contra Rusia en el que Kiev se ha convertido en una de las zonas con mayor peligro.

“Hasta ahora no puedo decir qué se siente cuando te disparan. Quizá me maten. Tal vez tengo que matar. ¿Qué puedo decir? Esto es la guerra”, dijo Dolgopolov en una entrevista con Sports Illustrated.

El tenista ucraniano afirmó que se encontraba en Turquía cuando inició la invasión rusa a Ucrania y que luego de dejar a su mamá y a su hermana en el país ante el peligro de los bombardeos. Dolgopolov ha sido crítico contra la federación de tenis y también contra el Roland Garros de no oponerse a vetar a los competidores rusos.

“Sé que los jugadores rusos han dicho ‘No a la guerra’, pero no es una posición lo suficientemente fuerte para mí en este momento. Si el mundo del tenis quiere que sigan jugando, deberían condenar públicamente a su gobierno por cometer acciones incorrectas”.

El extenista ucraniano informó en sus redes sociales que estuvo practicando tiro con un militar en Turquía y que incluso puede impactar contra objetivos a 25 metros cada 3 de 5 veces, y que sigue practicando para mejorar.

“Esta es mi casa y la defenderé con todos los que se quedaron. Mis respetos a todas las personas famosas que se quedaron. Estoy orgulloso de cómo el país se quedó unido ante la presión de un dictador loco. Estaré en Kiev hasta nuestra victoria y después de ella”, expresó el ucraniano en sus redes.

El ucraniano ha criticado que los atletas y los gobiernos no han tomado una posición más fuerte ante el genocidio en Ucrania y que no basta con solo decir “no a la guerra”.

“Se está convirtiendo en un genocidio de toda una nación. Por esto, no puedes decir: ‘Estoy en contra de la guerra’. Todos estamos en contra de la guerra. Por supuesto, estamos en contra de la guerra. Esto se dice en todas partes del mundo, cada vez, pero una vez que llega a una magnitud como esta, hay que tomar una posición más fuerte y condenar lo que están haciendo el gobierno y el ejército ruso”.

Para el exdeportista una de las maneras de detener a Vladimir Putin es que el pueblo ruso se levante contra él y así poner fin a la guerra, pero también afirma que es algo muy difícil.

De hecho, los rusos piensan que la guerra en Ucrania no les afectará. Esto es una locura. Sus cerebros están lavados con propaganda. Si se toma una posición más fuerte en el deportes, con su gente rica, con los oligarcas, todos los rusos deberían ver que algo anda mal”, afirmó. View this post on Instagram A post shared by Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

