Will Smith rompe el silencio y se disculpa con Chris Rock tras cachetada: ‘Estoy avergonzado’

Will Smith no solo se llevó un reconocimiento en los Premios Oscar por su trabajo en la película “King Richard”, si no que protagonizó el momento viral de la noche. El actor golpeó al comediante Chris Rock durante la ceremonia en vivo después de que éste último hiciera un chiste a costa del cabello de Jada Pinkett Smith.

Después de que el momento se hiciera viral en redes sociales y que fuera la gran noticia del día en todos los espacios informativos, Smith ha roto el silencio y ha pedido una disculpa.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi conducta en los [Premios Oscar] anoche fue inaceptable e inexcusable”, escribió Smith. “Los chistes a costa mía son parte de mi trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente“.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y estuve mal”, continuó el galardonado actor. “Estoy avergonzado y mis acciones no son indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en este mundo de amor y amabilidad“.

“También quiero disculparme con la Academia, los productores del show, todos los asistentes y a todos que lo vieron en todo el mundo. Quiero disculparme con la familia Williams y mi familia de [la película] King Richard. Estoy profundamente arrepentido de que mi conducta haya manchado lo que hasta ahora había sido un trayecto bello para todos nosotros. Soy un trabajo en proceso”.

