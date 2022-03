Laura Zapata se muestra con tremendo cambio en el rostro que ‘alarmó’ a sus seguidores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con una apariencia completamente distinta a la usual, la actriz Laura Zapata apareció en redes sociales causando conmoción entre sus más de 150 mil seguidores, quienes no dudaron en cuestionarla sobre su nuevo look. ¿Qué dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de melodramas como “El bienamado” y “La Gata” se mostró con una exorbitante cantidad de ‘bótox’ en la cara, principalmente los labios, mientras realizaba un cómico sketch.

“Nada. No me he hecho nada”, comenta con humor. “No empiecen a decir ‘ay, los filtros de la Zapata, ¿qué se hizo?’ Nada, he dormido muy bien, he tomado muchos líquidos, he estado haciendo mucho ejercicio. Vida sana. Mucha verdura, mucha fruta, así es que por favor, no especulen”, añadió a su broma.

Para concluir su video, Laura Zapata reitera: “nada, no me he hecho nada”, línea con la cual su comunidad en redes no pudo evitar recurrir a su sección de comentarios para agradecer por su humor tras darse cuenta de que se trataba de una broma.

“Laura preciosa nos haces felices siempre”, “Jaja tan linda la señora Laura Zapata. Es genial”, “Divina”, Eres fabulosa” y “Tan Bella me encanta el buen sentido del humor SUFRAN HATERS!”, son algunas de las respuestas que se leen bajo la publicación.

