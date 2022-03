Presentadora de los Premios Oscar, Wanda Sykes, explota contra La Academia por no haber sacado a Will Smith de ceremonia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Wanda Sykes fue una de las tres presentadoras de los Premios Oscar 2022 que amenizaron la gala que finalmente fue opacada por la cachetada de Will Smith al comediante Chris Rock. Días después del incidente, Wanda está dando su versión de como vivió la amarga experiencia y dice que hubiera querido que La Academia expulsada a Smith de la ceremonia.

“Me sentí tan mal por mi amigo Chris”, dijo Wanda durante una entrevista en “The Ellen DeGeneres Show”. “Fue repugnante. Me sentí mal físicamente y todavía estoy un poco traumatizada por eso. Que [La Academia] lo dejara quedarse en ese lugar y disfrutar el resto del show y aceptar su premio. Yo estaba como, ‘¿Qué asco es esto?’ Este es simplemente el mensaje equivocado“.

Además Wanda agregó, “Agredes a alguien, te escoltan fuera del edificio y eso es todo. Pero que lo dejaran continuar, pensé que era asqueroso. Además, quería poder salir corriendo después de que ganara y decir, ‘Desafortunadamente, Will no pudo estar aquí esta noche’“.

Wanda además dijo que después de su acto sobre el escenario de los Premios Oscar, Chris Rock se disculpó con ella diciendo, “Lo siento mucho. Era su noche. Tu, Amy y Regina estaban haciendo un gran trabajo. Disculpa que ahora vaya a hacer sobre esto“.

Posteriormente, La Academia mandó un comunicado en donde revela que después de la agresión de Will Smith se le pidió que saliera del recinto pero que el actor se rehusó.

“Se le pidió al Sr. Smith salir de la ceremonia y el se negó, también reconocemos que pudimos manejar la situación de diferente manera“, se lee en un comunicado de la Academia.

El lunes, 28 de marzo, Smith lanzó una disculpa en Instagram tras el altercado que tuvo durante la gala de Hollywood.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y estuve mal”, continuó el galardonado actor. “Estoy avergonzado y mis acciones no son indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en este mundo de amor y amabilidad“.

Will Smith agredió a Chris Rock después de que este hiciera un chiste a costa de Jada Pinkett Smith, que no le agradó nada a la también actriz. View this post on Instagram A post shared by cheesemes (@cheesemes)

