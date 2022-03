¿Qué tiene Gerardo Martino? Esta es la condición de salud que posee el DT de México por la que se tuvo que ausentar del equipo en plena eliminatoria

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gerardo Martino, estratega de la selección mexicana, no pudo estar presente en el último compromiso de ‘El Tri’ ante El Salvador por un problema de salud, sin embargo, y afortunadamente, el técnico argentino se encargó de disipar las dudas en cuanto a su condición y explicó que está bien y que sufrió un percance con su ojo pero que pronto estará nuevamente con la selección.

Martino explicó en su última conferencia de prensa que tiene un estado de salud idóneo para seguir al mando de la selección y también se tomó el tiempo para dar detalles sobre la condición que padece.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina; la primera vez me operaron en septiembre y la segunda en febrero. El procedimiento tiene una parte de ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual, mientras eso no se disuelve, no estoy en posibilitado para subirme a un avión por el tema de la presión. Por eso no pude ir a Costa Rica ni a Honduras y mañana, si Dios quiere, vuelvo a estar al frente del equipo”, comentó el ‘Tata’.

En tal sentido, el técnico argentino comentó que luego de que la burbuja de gas en su ojo desaparezca no tendrá ningún inconveniente para acompañar a México en sus partidos de preparación de junio y lógicamente, estará presente con la selección durante el Mundial de Qatar, en donde la selección aún tiene que asegurar su clasificación.

“La situación de viajar depende de la burbuja de gas que tengo y no ha desaparecido. En la cirugía del mes de septiembre me había desaparecido a los 31 días, pero ahora tengo 45 días y no ha desaparecido. Espero que en las próximas semanas se solucione, una vez que desaparezca no tengo estoy imposibilitado de viajar”, concluyó Martino.

