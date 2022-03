Almodóvar juzga la bofetada de Will Smith a Chris Rock: “Me niego a que este episodio marque la gala”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El director español Pedro Almodóvar, mejor conocido por películas como “Todo sobre mi madre” y “Dolor y gloria”, comunicó su desaprobación al bofetón de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia 94 de los premios Óscar, en una crónica en primera persona publicada en elDiaro.es.

Calificó el hecho como “violento” y el discurso de Smith como “fundamentalista”. “Me niego a que ese episodio marque la gala y sea el protagonista de una ceremonia donde ocurrieron muchas más cosas y de mucho mayor interés”, recalcó.

Incidente entre Will Smith y Chris Rock en los Oscars. / Foto: Etienne Laurent, EFE,EPA

En este escrito, Almodóvar resalta que estaba a escasos cuatro metros del altercado entre el ganador del Óscar a mejor actor y el comediante. “En los planos generales picados yo soy la cabecita blanca que se ve en la foto”, destacó sobre el hecho desatado por un chiste de Rock en el que se refiere a la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del protagonista de “King Richard”.

El cineasta expresó que “no se defiende ni protege a la familia a base de hostias, y no, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas”, recordando el discurso de Will Smith en donde aseguró “Denzel Washington me avisó: en el momento más alto es cuando el demonio va a por ti”.

Will Smith recibiendo el Oscar a mejor actor, después de su incidente con Chris Rock. / Foto: Etienne Laurent, EFE,EPA

“Yo estaba muy cerca de los protagonistas y me produce una sensación de absoluto rechazo lo que vi y lo que oí”, afirmó Pedro Almodóvar y opinó que “El demonio, de hecho, no existe”, refiriéndose a las palabras de Will Smith y resaltó que fue “un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver”.

El director de “Madres Paralelas” recuerda que hubo momentos importantes durante la ceremonia que no pueden ser tapados por este suceso. Resaltó el triunfo de “Drive My Car” como Mejor Película Extranjera y opinó que era “sin discusión la mejor película del año”, así como la victoria de “Summer of Soul” como Mejor Documental.

También te puede interesar:

–Dura crítica: Kareem Abdul-Jabbar considera que Will Smith ha perpetuado los estereotipos que existen sobre la comunidad negra

–Chris Rock al fin rompe el silencio tras golpiza de Will Smith en los Premios Oscar

–Presentadora de los Premios Oscar, Wanda Sykes, explota contra La Academia por no haber sacado a Will Smith de ceremonia