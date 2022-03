Chris Rock al fin rompe el silencio tras golpiza de Will Smith en los Premios Oscar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chris Rock protagonizó el momento más viral de los Premios Oscar 2022 después de ser agredido por Will Smith. El comediante hizo un chiste sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, que finalmente Will no toleró. Smith se levantó de su asiento y llegó hacia Rock y le dio una cachetada durante la transmisión en vivo de la gala de Hollywood.

Tras el incidente, Rock no ha hecho alguna declaración pública durante una presentación en The Wilbur en Boston.

“Sigo procesando lo que pasó“, dijo Rock en su show de comedia, de acuerdo a una publicación de People.

De acuerdo a un asistente dentro del show, Rock dijo que podría hablar del incidente con Smith pero ya tenía todo un show escrito con anterioridad para esa presentación. Según el reporte, los asistentes al show le dieron la bienvenida a Rock aplaudiéndole de pie.

Las declaraciones de Rock llegan el mismo día que La Academia confirmó que sí le pidieron a Smith que se saliera del Dolby Theatre tras el incidente. De acuerdo a un comunicado de parte de La Academia, Smith se habría rehusado a salirse del evento.

“Se le pidió al Sr. Smith salir de la ceremonia y él se negó, también reconocemos que pudimos manejar la situación de diferente manera“, se lee en un comunicado de la Academia.

Smith también se disculpó con Rock en un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y estuve mal”, continuó el galardonado actor. “Estoy avergonzado y mis acciones no son indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en este mundo de amor y amabilidad“. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Seguir leyendo

• Salma Hayek felicita a Will Smith por su triunfo en los Premios Oscar en medio de la controversia

• Eugenio Derbez narra lo que sucedió tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock: “Fue muy fuerte”

• Will Smith rompe el silencio y se disculpa con Chris Rock tras cachetada: ‘Estoy avergonzado’