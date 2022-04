Pepe Aguilar confiesa que le gusta exitosa canción de Natanael Cano: “Muy buena. Ya es otra onda”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de que en 2020 Pepe Aguilar sostuvo una acalorada guerra de declaraciones con Natanael Cano por asegurar que su música era “mediocre y chafa”, parece haber cambiado de opinión sobre el joven intérprete que catapultó los corridos tumbados, pues recientemente no solo confesó que sigue escuchando su música, sino que incluso hay una en especial que le parece muy buena.

El papá de Ángela Aguilar está completamente convencido de que ya era hora de revolucionar el regional mexicano por lo que en entrevista con Pepe Garza para su canal de YouTube, aseguró que está abierto a escuchar nuevas propuestas y tiene mucho que aprender de las nuevas generaciones.

Es por ello que incluso ha dado la oportunidad a las novedosas propuestas musicales que lo han sorprendido gratamente y como ejemplo reciente se encuentra el tema “De a de veras”, colaboración de Natanael Cano con Grupo Codiciado que, confiesa, le ha gustado bastante.

“Acabo de oír una rolita de Codiciado con Natanael Cano, muy buena. Ya es otra onda”. Pepe Aguilar

Aunque acepta que cuando comenzó a escuchar las fusiones dentro del regional mexicano le parecía que les faltaba mucho para llegar a un buen nivel y le costaba trabajo entender la propuesta, ahora todo es muy diferente.

“Yo siempre dije cuando empecé a escuchar el urbano, porque antes no la había escuchado, con las guitarras y este tipo de progresiones al principio en las introducciones, igual y no estaba muy de acuerdo con la letra, me parecía que estaban empezando como a agarrarle la onda, como aprender a rimar correctamente, aprender a pasar bien la energía a la palabra y en esta rola creo que se logra“, explicó el cantautor mexicano.

Y coincide en que es un género que están cambiando gracias a las nuevas generaciones, pero que al final va de acuerdo a la moda.

“Se logra una música completamente distinta y esa es una evolución chida. No es ranchero, no es mariachi, no es banda, es un rollo urbano, diferente“, añadió.

Además de Natanael Cano, Pepe Aguilar se ha sentido gratamente sorprendido con otros intérpretes del regional mexicano como La Ventaja y Carín León, con los que coincide en que pueden llegar a lugares insospechados.

También te podría interesar:

–Aseguran que Pepe Aguilar dará la bienvenida a su primer nieto en los próximos meses

–Pepe Aguilar presume su tatuaje de pez dorado en la pierna y fans le dicen: “Un buen chavo-ruco”

–VIDEO: Pepe Aguilar se burla de su dueto con ‘El Fantasma’ y se compara con Wisin y Yandel