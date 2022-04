Así fue el comienzo de la carrera musical de Marc Anthony

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Marc Anthony se ha consolidado como uno de los artistas hispanos con mayor influencia en el mundo, pues durante su trayectoria ha logrado ganarse el corazón del público gracias a su carisma y talento para cantar. Pero… ¿cómo vivió su camino a la fama? Aquí te lo contamos.

Desde temprana edad, el artista estadounidense con ascendencia puertorriqueña supo que quería dedicarse a la música. Sin embargo, su sueño no era exactamente enfocarse en el género con el que se le relaciona hoy en día.

De hecho, Marc Anthony, cuyo nombre real es Marco Antonio Muñiz, inició su trayectoria en el ámbito musical cantando hip hop y techno junto a Little Louie Vega, con quien logró alcanzar el número uno en los rankings musicales estadounidenses gracias al tema “Ride on the rhythum”.

Este éxito le habría valido como pase para ser firmado por la disquera RMM, quien le propuso realizar canciones vinculadas a sus raíces puertorriqueñas; no obstante, para sorpresa de muchos, él se negó ya que no quería cantar en español.

¡Vaya sorpresas que da la vida! Juan Gabriel sería el cantante latino que inspiraría a Marc Anthony a explorar sus raíces latinas y dedicarse a los ritmos caribeños que lo han convertido en la estrella de talla internacional que es actualmente.

Según el propio artista, todo ocurrió un día que se encontraba en un taxi en Nueva York, cuando de pronto escuchó “Hasta que te conocí” del ‘Divo de Juárez’, canción que cambió su manera de ver el idioma.

No pasó mucho tiempo antes de que el cantante fusionara su talento junto al del productor Sergio George para lanzar al mercado su primer álbum titulado “Otra nota”, en 1993, compuesto por ocho canciones. View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Con este material discográfico, Marc Anthony hizo su debut y rompió récords inimaginables: se posicionó en el segundo lugar de la lista Billboard Tropical Albums por ocho semanas y logró ocupar el puesto 30 del ranking de Billboard Top Latin Albums. Además, recibió el Premio Billboard de la Música Latina en 1994 como Mejor Artista Nuevo del Año y un Premio Lo Nuestro por Artista Revelación Tropical.

Te puede interesar:

Novia de Marc Anthony, Nadia Ferreira, le grita en pleno concierto y él le responde

Así es el penthouse en México de Nadia Ferreira, la nueva y bella novia de Marc Anthony

Marc Anthony opina sobre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez en Instagram