Así es el penthouse en México de Nadia Ferreira, la nueva y bella novia de Marc Anthony

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La paraguaya Nadia Ferreira, de 22 años y quien representó a su país en Miss Universo 2021, está dando mucho de qué hablar por unos videos que la muestran en actitud muy cariñosa con Marc Anthony, quien es 31 años mayor.

Los videos en cuestión fueron tomados al interior de un exclusivo restaurante griego ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

El barrio de Polanco, considerado como uno de los más lujosos del norponiente de la capital mexicana, es conocido a la perfección por la reina de belleza guaraní, pues ahí tiene un muy lindo penthouse, el cual nos presumió durante la cuarentena.

Cocina

Su cocina es abierta y no muy amplia. Se ubica justo a un costado de la puerta de acceso y está equipada con una alacena de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra que puede funcionar para preparar los alimentos.

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina y de la sala, está conformado por una mesa de cristal rectangular con espacio para ocho sillas de diversos diseños.

Sala

La sala está compuesta por dos sofás largos de tono claro con cojines verdes y grises, por una mesa de centro, así como por un sillón individual y una mesa lateral de cristal. View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira) View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

La habitación es completada por diversas obras de arte y por un librero, el cual es tan alto que Nadia y sus roommates cuentan con una escalera de madera para alcanzar el último peldaño. @nadiatferreira Intento nro 1000 😂😎 #drop #fyp @natty_velasquez ♬ Banana (feat. Shaggy) [DJ FLe – Minisiren Remix] – Conkarah

Recámara

Su recámara está conformada por una cama grande con ropa de cama y cabecera de color gris, por unas mesas laterales y por una cómoda estilo camerino, donde seguramente Nadia se da los últimos retoques antes de salir a conquistar las calles mexicanas. View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

Baño

Su baño cuenta con un tocador, con un wc y con una ducha con cancel transparente. @nadiatferreira Sometimes I dress up 💄 #fyp ♬ original sound – Sai Datinguinoo – Sai Datinguinoo

Sigue leyendo:

Conoce la mansión de la que Prince Royce se deshizo poco antes de su dolorosa separación

Jungkook, integrante de BTS, pagó $7 millones de dólares por su lujosa casa de Seúl

Así es la supuesta millonaria mansión de Vladimir Putin en Marbella, España

Conoce el enorme rancho que Steven Seagal malvendió con todo y sus animales disecados