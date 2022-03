Novia de Marc Anthony, Nadia Ferreira, le grita en pleno concierto y él le responde

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una nueva pareja está dando mucho de qué hablar, esta es la primera finalista del Miss Universo 2021, la paraguaya Nadia Ferreira y su nuevo amor, nada menos que Marc Anthony, quienes ya tienen varias semanas mostrando ante las cámaras que están locos pero de amor. Nadia Ferreira asistió por primera vez, al menos de manera pública, a un concierto de su novio Marc Anthony en Los Ángeles. Allí se le vio ilusionada y muy a gusto coreando sus canciones y hasta le gritó al cantante en pleno concierto y éste le respondió.

La joven Miss y modelo Nadia Ferreira posteó en su cuenta de Instagram una foto donde posan en la entrada del teatro Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles, donde se realizara el concierto del ex de Jennifer Lopez y Dayanara Torres, Marc Anthony. Al mismo tiempo se hizo viral una “storie” donde Ferreira está grabándose coreando una canción, Marc Anthony se percata y se acerca para aparecer en el video. Su novia le grita: “Te Amo” y él le respondo haciendo un corazón con la mano. View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

Marc Anthony también famoso por ser el ex de otras tantas misses y celebridades. También por relacionarse siempre con mujeres muy hermosas y en últimamente, mucho más jóvenes que él. Con Nadia Ferreira se muestra enamorado y sin complejos. Se nota que no pretende esconder la relación del público como sí hizo, en ocasiones, con la anterior que fue con la brasileña Madu Nicola. Parece no importarle las críticas que recibe por la diferencia de edades entre ellos o por lo rápido que ha surgido este romance. View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Nadia Ferreira de 21 años y Marc Anthony de 53 fueron vistos por primera vez en actitud romántica y partiendo platos durante una cena en un restaurante griego en la Colonia Polanco de la Ciudad de México, donde ella reside en un lujoso penthouse. Ambas celebridades siguen desarrollando en paralelo sus actividades profesionales y la relación que en muy poco tiempo se ha apoderado de la atención de todos los tabloides y programas de espectáculos. View this post on Instagram A post shared by Universe Trend Updates (@universetrendofficial)

