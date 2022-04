Se quebró: Tras festejo por la victoria del Club América, el DT Fernando Ortiz estalló en llanto al recordar a su madre fallecida esta semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fernando Ortiz, el director técnico de las Águilas del América, sufrió la pérdida de su madre hace unos días y decidió quedarse en México para preparar el partido de su equipo contra Necaxa, en lugar de viajar a Argentina para vivir el duelo con su familia, por lo que el triunfo de los emplumados fue más emotivo de lo normal, al grado de que en la conferencia de prensa se le escaparon las lágrimas.

Este sábado se consolidó su objetivo, ya que su trabajo rindió frutos y el conjunto de Copa venció al Necaxa, con un gol en tiempo de compensación. Tras firmar la anotación, Diego Valdez corrió a la banca para abrazar a su entrenador, en un gesto muy emocional.

Posteriormente, en la conferencia de prensa al término del partido, Fernando Ortiz habló del momento, de la familia que ha formado en América y de lo que piensa sobre su madre, por lo que se le escaparon las lágrimas mientras narraba lo que sentía.

“Me prometí no quebrarme en la semana especial que he pasado, pero a veces es inevitable. He encontrado una familia en los jugadores que me rodean. Perder una madre y estar lejos, duele, duele mucho, pero estoy feliz que ella desde arriba ve que hago lo que me hace feliz. No me quería emocionar y encuentro un dolor profundo que es difícil de expresar”, mencionó.

🎙️ | "Duele mucho, pero estoy feliz porque seguramente desde arriba ella está feliz"

Fernando Ortíz #VAMOSAMÉRICA #SomosDeCoapa pic.twitter.com/lxB1aQoThQ — Club América (@ClubAmerica) April 3, 2022

El “Tano” agregó que su mamá fue quien lo impulsó para aceptar la propuesta de América e dirigir al equipo sub-20, labor que desempeñaba antes de ser llamado al primer equipo, tras la destitución de su paisano Santiago Solari.

“Desde que tomé la decisión de venir acá, fue la primera que empujó a tomar la decisión y sobre todas las cosas, hay que estar cerca de la familia, es un deporte que se vive en familia y en este caso agradecido con mi padre”, acotó.

En lo deportivo, el estratega dejó en claro que su equipo se llevó un triunfo merecido, ya que fueron quienes tocaron más la puerta.

“Sacar una conclusión finalizando el partido es difícil, América ha hecho mérito para llevarse el resultado, a veces las formas no importan. América siempre buscó el resultado, es meritorio”, concluyó.

