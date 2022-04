¿Le hubiese ganado sin yeso en su vendaje? Floyd Mayweather Jr. recibe la respuesta de Antonio Margarito

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En los últimos días se ha generado cierta polémica por unas declaraciones de Floyd Mayweather Jr. El popular “Money” manifestó no estar arrepentido de haberle dado la espalda a Antonio Margarito para una pelea. El boxeador mexicano fue suspendido por haberle encontrado sustancias rígidas en sus vendajes. Bajo estas circunstancias, el ex peleador estadounidense aseguró que el tijuanense pudo haberlo matado dentro del ring. Pero Margarito no dudó en responder.

“No se había hablado de eso cuando se estaba calentando una pelea con Floyd Mayweather. Yo me decía si me llego a enfrentar a Mayweather, cada uno hace su estrategia abajo del ring antes de la pelea, yo le hubiera pegado mucho en los hombros para que bajara sus manos y no corriera por su forma de pelear de él”, explicó Margarito en unas declaraciones a Fight Hype.

Toda la polémica se desató en 2009 luego de que se filtraran informaciones que comprometían al azteca. Previo a la pelea de Margarito contra Sugar Shane Mosley, le fueron detectados unos vendajes con sustancias rígidas (parecidas al yeso) en su interior.

Margarito con la conciencia limpia

A pesar de que este escándalo del vendaje marcó la carrera de Antonio Margarito, el ex boxeador considera que de este episodio se pueden sostener sus detractores para demeritar sus logros. Sin dejarse llevar por las polémicas, el mexicano se calificó como un peleador que fue bastante limpio.

“Que no se te haga raro que ahora (digan que) en las peleas amateur también traía algo, porque imagínate van a pasar 20 años y van a salir con lo mismo. Yo me siento tranquilo porque fui un peleador bastante limpio. Si supuestamente había algo en el vendaje, no se peleó con ese vendaje, realmente hay comisionados que te están revisando el vendaje”, concluyó. Vendaje ilegal de Margarito en la primera pelea vs. Cotto pic.twitter.com/D5GJPdz3— Ramiro Torres (@Ramirotorresn) December 2, 2011

