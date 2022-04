Florian Thauvin reveló por qué decidió firmar con Tigres aún cuando tenía posibilidades de irse al Milán

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un poco de incertidumbre y la insistencia de un amigo terminaron por hacer que Florian Thauvin, mediocampista y campeón del mundo de 28 años en aquel entonces, se inclinara por cerrar un contrato con los Tigres y olvidarse del AC de Milán, club con el que se encontraba en negociaciones avanzadas.

Y es que todo indicaba que Thauvin se vestiría de rossonero, ya que sólo faltaba ajustar detalles financieros para ello, pero el francés decidió hacer sus maletas y viajar a México, obedeciendo a las llamadas diarias que le hacia su compañero de selección André-Pierre Gignac.

En entrevista para el Canal Plus de Francia, el futbolista reveló que estaba esperando a que el conjunto italiano definiera su situación económica para cerrar su fichaje; sin embargo, Gignac intervino a favor de Tigres y lo convenció de que la Liga MX era mejor opción.

“Dedé me envía un mensaje durante la noche y me dice que lo llame cuando me despierte. Sospechaba que quería hablar conmigo sobre eso (futuro), pero no estaba seguro. Cuando me despierto, lo llamo enseguida porque eso es lo que quería que me dijera: que el club me quiere. Y que vengo (a México)”, relató.

Por su parte, “Dedé” Gignac confirmó la versión, agregando que estuvo insistiéndole a su compatriota con llamadas diarias durante tres semanas, mostrándole lo maravilloso que es vivir en Monterrey.

“Recibí una llamada de mis gerentes diciéndome que hiciera lo necesario para contactar a Flo y convencerlo de hablar con ellos y para ver si había alguna posibilidad de que viniera. Le dije a mis entrenadores que si lo querían. Era un jugador libre que valía 30 millones de euros ($32.7 millones de dólares) en Transfermarkt, 28 años, internacional, campeón del mundo. Por supuesto, tienen que pagar el precio. Me costó tres semanas de mi vida, todos los días al teléfono, para enviarle fotos de la ciudad, del estadio”, comentó ‘El Bomboro’ en entrevista para el mismo documental, llamado “El Expatriado”.

"El Expatriado" ya está disponible en Francia a partir de este 6 de Abril.



Este programa producido por el Canal+ de Francia resume la llegada de Florian Thauvin a Tigres y su recibimiento en México.



(@lolaa_om 📷) pic.twitter.com/DPMPpMLcQH — FAFHOO 📣 (@Fafhoo) April 6, 2022

Pero la transferencia al fútbol mexicano de Florian Thauvin estuvo a punto de no suceder, ya que su esposa lo hizo dudar por la distancia del país y aunque le sugirió que pensara dos veces las cosas, la incertidumbre en Italia lo orilló a apostar por viajar a México.

“Recuerdo que mi esposa estaba en la habitación de mi hijo preparándolo para el día y voy a verla y le digo que tenía a Dedé al teléfono, que su club en México me quiere y quiero allá ir. Me dijo que me calmara, que estaba lejos. Mi futuro era estar en el AC de Milán, pero tomó tiempo porque no sabían su presupuesto para la próxima temporada. No sabían si iban a estar en la Liga de Campeones. Tenían importantes jugadores para extender. Me pidieron tiempo. Llegó abril y no quería esperar más”, acotó.

Ahora el mediocampista se encuentra feliz, ya que ha vivido la hospitalidad mexicana y se siente, incluso, mejor que en su país: “Tengo la impresión de haber encontrado mi equilibrio, mi felicidad. Aquí la mentalidad de la gente es diferente que en Francia. No te juzgamos, te adoptamos”. Florian Thauvin sobre su etapa en Tigres: "Tengo la impresión de haber encontrado mi equilibrio, mi felicidad. Aquí la mentalidad de la gente es diferente que en Francia. No te juzgamos, te adoptamos" pic.twitter.com/lLP2MrdZay— Rafael Rivera (@RafaDato2) April 6, 2022

En lo deportivo, la negociación también ha rendido buenos frutos hasta el momento, ya que los franceses han hecho una gran dupla y Tigres actualmente es el líder del Torneo Clausura 2022, en parte gracias a los 3 goles marcados por Thauvin y a los 10 anotados por Gignac. HERMANO YA ERES MEXICANO

🇲🇽



Florian Thauvin compartió en redes sociales la camiseta de @miseleccionmx que le regaló Jesús Ángulo 🔥



El francés la presumió con gusto🔝#TeDaMásEmociones #Tigres #Thauvin #México pic.twitter.com/uzyVFYbCb5— La Octava Sports (@laoctavasports) April 4, 2022

