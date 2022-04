Ana Patricia Gámez cuenta su verdad en su podcast: “Aquí nadie le quitó el trabajo a nadie”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como cada miércoles, Ana Patricia Gámez publica un nuevo episodio de su podcast ‘Ana Patricia Sin Filtros’, y fue justamente en ese medio, su espacio, donde cuenta su verdad sobre su regreso a ‘Enamorándonos’ y dice: “Aquí nadie le quitó el trabajo a nadie”.

Han pasado tres días de su nuevo comienzo en ‘Enamorándonos’, después de haberse tomado una pausa televisiva que duró 9 meses, y de la cual nadie imaginó que su regreso sería en el show que dejó y el que le cedió a Karina Banda.

Desde que en exclusiva te dimos la noticia de su regreso y luego días después ella misma lo confirmó apareciendo en el show de UniMás, fueron muchos los comentarios del público, de quienes se pusieron felices, de quienes se sorprendieron, quienes le reclamaron y le preguntaron de si ya se había aburrido de sus hijos, hasta los que la acusaron de dejar sin trabajo a Karina Banda.

“Cuando anuncié mi retiro, hace 9 meses, aunque no fue tanto tiempo la pausa como yo pensé que podría haber sido, pues surgió una oportunidad de regresar, y he decidido tomar una decisión desde el amor y no del miedo, siempre con la guía de Dios poniendo a mi familia, sobre todo a mis hijos, ellos tuvieron mucho que ver”, comenzó diciendo Ana en su podcast.

Aunque asegura que no se arrepiente de haber tomado esa decisión en su momento, y que si bien sí sentía que se tomaba esa pausa para poder estar con sus hijos, descubrió en el proceso que lo que necesitaba era estar con ella misma para sanar muchas cosas.

“Hoy me doy cuenta que la que necesitaba ese tiempo era yo mismo, perdí a mi papá hace un año y medio, yo no sané su duelo, empecé a trabajar muy rápido, y eso me afectó de muchas maneras, necesitaba una pausa emocional, sanar”, siguió explicando.

Por otro lado, asegura que en esos meses estaba muy feliz disfrutando de su familia, de su pareja y haciendo crecer sus negocios, por lo que también aclaró que su regreso no fue cuestión de dinero o porque le faltara.

“Yo me fui por querer estar más tiempo con mis hijos, si yo me fui por esta razón, por qué estaría regresando si yo tengo muy claro… Ahí viene una negociación muy importante para mí, y no fue la negociación del dinero, porque al día de hoy, y lo digo con todo el corazón, y espero que nadie se ofenda, yo sigo ganando más en mis negocios, que en lo que ahora dice en mi contrato, por el cual me siento muy bendecida y afortunada porque no todas las personas tenemos esa dicha toda la vida”, explicó y de este modo, también dijo que cuando a buscaron para regresar lo que pidió es lo siguiente…

“Mi negociación en este contrato era el tiempo, el tiempo en el que yo iba a salir de mi casa, iba a estar en el set, y el tiempo en el que iba a regresar e iba a poder estar con mis hijos, ellos me dieron el balance, el entendimiento y los balances, que si bien voy a trabajar en ‘Enamorándonos’ de lunes a viernes, me permite estar todas las vacaciones con mis hijos, cosa que ningún programa en la televisión tienes esa posibilidad, en Navidad, en Año Nuevo. Cuando yo vi esta posibilidad y lo conversé con mi esposo en familia, dijimos tú te fuiste por esto, si están accediendo de tal manera por qué no probar“.

¿Dónde queda Karina Banda en todo esto teniendo en cuenta que dejó ‘El Gordo y la Flaca’ por quedarse en el lugar que dejó Anita?

“Muchas personas han venido a atacarme a decirme que le quité el trabajo a Karina, aquí nadie le quitó el trabajo a nadie, ella sigue con contrato, ella sigue con un proyecto que va a ser una gran oportunidad en esta carrera, tener la posibilidad de ser la anfitriona de un proyecto propio, ella ahora tiene la posibilidad de crear la isla”, explicó y aclaró que no solo todos los involucrados están felices, sino que ella tuvo una conversación previa con Banda.

“Karina y yo tuvimos una platica muy importante el viernes, que fue el día de los anuncios oficiales, una platica que podía ser incómoda por el exterior, pero ambas estamos consciente de lo que es el trabajo, de las oportunidades que se nos están presentando a ambas, y ambas estamos contenta, felices, apoyándonos. Así como yo la recibí con los brazos abierto, de la misma manera ella me vino a dar la bienvenida“.

Ana Patricia compartió dos anécdotas dentro del seno familiar que ocurrieron mientras decidía si aceptaba la propuesta para volver o no. Una de ella fue con Giulietta su hija mayor, quien escuchó una conversación que tenía Gámez con su suegra hablando del tema y le preguntó si volvería a ‘Enamorándonos’ y le dijo: “Ay mamá ojalá, a mí me encanta verte en la televisión, y el público te quiere mucho“.

Y la otra fue con su esposo, Luis, quien le preguntó si estaba preparada para el odio de las redes, algo a lo que ella le respondió que es algo con lo que convive desde el 2010 cuando ganó ‘Nuestra Belleza Latina’.

Ana también contó que esta nueva negociación le permite estar más tiempo con sus hijos que en la etapa anterior, que no trabajará fines de semana y que, incluso, Giulietta y Gael la acompañarán los viernes al estudio.

AQUÍ PUEDES ESCUCHAR EL PODCAST DE ANA PATRICIA GÁMEZ:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Confirmado: Ana Patricia Gámez regresa a ‘Enamorándonos’ y sale Karina Banda

•Ana Patricia Gámez: Su último día en ‘Enamorándonos’ en imágenes

•Ana Patricia Gámez volvió a ‘Despierta América’