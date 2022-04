El misterioso mensaje de Lewis Howes que desató rumores de ruptura con Martha Higareda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tremenda sorpresa se llevaron los fanáticos de Martha Higareda y Lewis Howes luego de que el conferencista retomara un video donde emite un misterioso mensaje sobre las relaciones, desatando rumores de su rompimiento con la actriz. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, el ex deportista posteó el fragmento de una entrevista en el que habló sobre la vida de pareja y mencionó que el amor no es suficiente para tener una relación duradera, sana y comprometida.

“Lo que he aprendido es que el amor no es suficiente para que una relación sea sana y comprometida y que a largo plazo funcione plenamente“, se escucha decir al autor de libros como ‘The school of greatness’ y ‘The mask of masculinity’. “Creo que toda nuestra vida nos ha dicho que el amor es todo lo que necesitas y eso es algo que para mí no es cierto”, añadió.

Debido a la longevidad de dicha entrevista, sus declaraciones encendieron las alarmas entre los usuarios y fanáticos que siguen de cerca su relación con Martha Higareda, actriz con la que comenzó un romance desde junio del 2021.

Por medio de redes sociales comenzaron a surgir comentarios y opiniones divididas sobre la intención de Lewis Howes al subir dicho video. Mientras unos no tardaron en afirmar que las palabras del famoso confirmaban la separación con Martha Higareda, aunque otros aseguraban que podría ser una indirecta para su ex pareja Yanet García, quien lo acusó de una infidelidad con la histrionisa mexicana.

A pesar de las especulaciones, ni el autor best seller de The New York Times ni la protagonista de “Amarte duele” han dado declaraciones al respecto. Sin embargo, esta última no ha eliminado sus fotografías junto al famoso tras la publicación de su pareja.

