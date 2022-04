Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 8 al 10 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La afamada astróloga Mhoni Vidente te dice lo que le espera a tu signo del zodiaco este fin de semana. Conoce lo que te deparan los astros a continuación:

Aries

Viernes de estar tomando una decisión importante que te va hacer crecer más en lo laboral solo recuerda que no debes de platicar tus planes antes de tiempo para que no te los salen. Eres el más fuerte del zodiaco por eso se apoyan en ti así que trata de siempre de dar el mejor consejo. Tramites de pagos de tarjeta y deudas de tu carro, compras boletos de avión de última hora para visitar a tu familia en Semana Santa.

Tendrás un golpe de suerte el día 09 de abril con los números 23, 29, trata de ya no ser tan bueno y ordenar tus sentimientos recuerda que si das amor recibe amor. En la carta del tarot te salió El diablo que eso significa que debes tener cuidado con amigos y personas de tu trabajo que se disfrazan de buenas personas, pero no lo son así mucha prudencia y no prestar tu dinero ni bienes. Decide pintar tu casa y reacomodar tus muebles para renovar tus energías.

Tauro

Viernes día de estar con pagos de tu tarjeta de crédito y deudas del pasado recuerda que es muy importante siempre estar al día con tu economía. Tu signo su elemento es la tierra y eso lo hace pensar más de dos veces lo que va hacer pero en este día trata de ya tomar una decisión laboral para que crezcas tu como persona que los astros están a tu favor para avanzar en lo profesional. Seguirás con tu pareja muy estable y viviendo un fin de semana de mucha pasión y convivencia. Es sábado de estar en tu trabajo y curso de superación universitaria. Recibes la noticia de última hora que un familiar se casa que te dará mucha alegría.

En la carta del tarot te salió el Emperador que eso significa que llegarás muy lejos en cuestiones laborales que solo debes ser muy persistente y no dejarte vencer que el éxito es tuyo en estos días. Preparas ya un viaje para la Semana Santa, trata de administrar mejor tu dinero para que no te veas en apuros económicos. Tus números de la suerte son 01, 14 tu mejor día el 09 de abril.

Géminis

Fin de semana de estar en paz contigo mismo y tu familia recuerda que a tu signo le gusta mucha la compañía de sus seres queridos así que trata de relajarte y no buscar problemas donde no los hay, que lo más importante en nuestra vida es ser feliz. Este viernes vas a tramitar un crédito para un carro o el pago de tu tarjeta de crédito. Recibe un reconocimiento en tu trabajo y te pagan las vacaciones, recuerda que tú eres el gemelo del zodiaco y eso te hace tener astucia e inteligencia así ponlo en práctica.

Realiza un negocio los fines de semana que te va ir muy bien. Un amor se va de tu lado por problemas de celos, tendrás un golpe de suerte el día 08 de abril con los números 01, 29, en la carta del tarot te salió El sumo sacerdote que eso significa que tendrás en estos días de mucha ayuda espiritual que pide que se te dará lo que necesites.

Cáncer

Viernes en este día tendrás un golpe de suerte con los números 07, 19 y trata de usar más el color azul y rojo para atraer más la abundancia y podrás ver realizado también un proyecto laboral que tenías pendiente. Recuerda que tu signo es muy dedicado a todo lo que hace y hasta que lo ve realizado se siente bien y este día se te van dar muchas cuestiones de trabajo. Cuídate de problemas de estrés y trata de llevar una buena dieta saludable y una rutina de ejercicio para que no te presiones tanto. Te llega un amor de fuera y decide estar contigo unos días de vacaciones y hablarás de tener ya una relación más formal con tu pareja. Te busca un amigo para reclamarte un problema de chismes, trata de no darle tanta importancia. En la carta del tarot te salió La rueda de la fortuna que eso significa que tendrás mucha suerte en todo lo que emprendes y que no lo dudes que la buena suerte estará de tu lado en estos días.

Leo

Viernes de estar con muchos problemas en tu trabajo y vida personal. Recuerda que tu signo es de un carácter muy temperamental y eso hace que no midas tus palabras por eso te recomiendo tratar siempre de analizar lo que vayas a decir y resolver todo lo que te pueda estresar. Recibe la invitación a ir a un día de campo o irte a la playa con tu familia en esta Semana Santa. Arreglas tu casa y decide pintarla. Cuídate de problemas de intestino o estómago, trata de controlar el alcohol y grasas en la comida. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que es mejor y trata de conocer personas más compatibles con tú signo como Aries y Libra.

Tendrás un golpe de suerte este día 09 de abril con los números 25, 11. En la carta del tarot te salió El Sol que eso significa que siempre necesitas del astro rey para que tu energía positiva se multiplique, por eso te recomiendo caminar en las mañanas y comunicarte con Dios en esta Semana Santa y verás cómo las puertas de la abundancia se van a abrir.

Virgo

Viernes de estar analizando un cambio radical en tu trabajo y negocios personales. Recuerda que estas en el mejor momento de crecer económicamente y este fin de semana va a ser de muchas ideas nuevas para estar mejor en tu vida, así que no lo dudes es el momento de reinventarse. Cuídate de dolores de cabeza y migraña, trata de salir a caminar y mantener una dieta lejos del café y refrescos. Te busca un amor del pasado para reclamarte una situación de chismes. Te invitan a salir de viaje en estas vacaciones de Semana Santa. Tendrás la oportunidad en este fin de semana de reunirte con familiares que hace mucho que no los veías.

Tus números de la suerte son 03, 99. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El juicio que esto significa que es el tiempo de cerrar episodios en tu vida que te han dejado muy marcado y empezar de nuevo una nueva etapa. Van ser unos días de renovación en todos los sentidos para tu signo.

Libra

Viernes va a ser un día lleno de cambios radicales en tu vida. Recuerda que este fin de semana va a ser muy importante para tu signo y hace que te reinventes en tu vida personal. Trata de cuidarte de dolores de espalda y riñón o ve con tu médico. Limpias tu casa y cambias unos muebles que eso te ayuda a tener mejor energía a tu alrededor. Ya no le ruegues a ese amor que ya no está contigo, recuerda que lo que sucede te conviene así que decídete a conocer personas más compatibles con tu signo como Escorpio, Sagitario y Piscis.

Te invitan a ir unos días de vacaciones en Semana Santa, tu disfrútalo que lo vas a pasar de lo mejor. Tus números de la suerte son 01, 27. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El carro esto significa que vendrá a tu vida nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral, que solo te cuides de los fraudes y problemas con deudas y que te organices más con tus gastos. Esta carta te va a ayudar a seguir adelante en tu proyecto de vida.

Escorpio

Viernes será un día de estar lleno de energías positivas y de sorpresas agradables. Recuerda que estas en el momento de crecer en lo personal, así que trata de tomar la mejor opción en lo laboral que te van a llegar varias oportunidades de trabajo. Cuídate de chismes y problemas con una expareja, trata de solucionar esa situación y quedar en paz. Recibes un dinero que no esperabas y vas en la lotería con los números 18, 41 y trata de usar más el color rojo. Te buscan tus padres para invitarte a una fiesta familiar. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de As de Oros que esto significa que saldrás de viaje con tu familia, que te verás rodeado de buenas noticias en lo laboral y lo amoroso. Recuerda que esta carta es la mejor del tarot y en conjunto con tu signo significa que por fin dejas atrás toda esa mala racha.

Sagitario

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta As de Espadas significa que debes de tener cuidado con las traiciones de amores y amigos, así que trata de ser más cauteloso con lo que pláticas. Recuerda que tu felicidad es la envidia de otros así a ser más discreto. También esta carta As de Espadas significa que saldrás adelante de cualquier problema legal y si estas en trámites de un crédito te será aprobado. La carta el As de Espadas en tu signo te hace determinante y fuerte, que no debes de tener miedo a los retos y que estas en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio, que lo hagas que saldrás victorioso.

Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 17 y va a ser un fin de semana de reflexión en tu vida personal. El amor de un Leo o Aries llegará para quedarse. Tu mejor día el 09 de abril te viene una sorpresa que te hará muy feliz.

Capricornio

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de la Templanza que significa que debes de tomar un tiempo para ti y que no todo es trabajo, así decídete a salir de vacaciones ahora en Semana Santa. En la vida también te recomienda dejarte querer, recuerda que el amor no es complicado, el complicado es uno, así trata de dejar a un lado los prejuicios y empezar a amar. Esta carta te da la suerte en todo y más en juegos de azar o premio con los números 30, 24, y trata de usar mucho el color amarrillo.

Recuerda que la carta de la Templanza en tu signo significa prosperidad, así no la dejes pasar y si tiene una propuesta de trabajo, tómala que te va a ir muy bien. Será un fin de semana de despertar de conciencia y te darás cuenta que es lo que realmente necesitas en tu vida. Te invitan a una fiesta. Domingo de estar planeando irte de viaje con tus amigos.

Acuario

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Mago que esto significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días. Que lo que desees lo tendrás, recuerda que esta carta en tu signo significa que vas a dejar atrás esos malos ratos y te vendrá una racha de abundancia. Así trata de aprovecharlo en todo, pero también esta carta te pone sobre aviso de que hay personas alrededor de tu vida que te tienen envidia y pueden provocar que tengas perdidas en tu vida, así trata de protegerte con una vela blanca y la prendas el día 09 de abril para que te ayude de protección.

Los Acuario que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Libra o Aries que será muy compatible contigo. Trata de visitar a tu familia, recuerda que ellos son el apoyo de tu vida. Date unos días de vacaciones en Semana Santa. Empiezas un régimen de ejercicio que te hará estar de lo mejor para este verano. Tus números de la suerte son 15, 21.

Piscis

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Loco que esto significa que debe de tener cuidado con problemas de tu mente, o sea nervios y dolores de migraña, que ese es tu punto débil. Que debes aprender a soltar situaciones que eso te ayudará mucho a estar de lo mejor. Pero esta carta también te invita, que estas en una etapa de tu vida que vas a tomar decisiones importantes que harán prosperar en tu contorno. Te invitan a un negocio de redes digitales y publicidad. También te recomiendo que tengas tu mente ocupada y tomes un curso de superación personal e idiomas.

En este fin de semana trata de darte tiempo para ti y tu familia, recuerda que no todo es trabajo. Tendrás un golpe de suerte el día 08 de abril con los números 03, 21. Te regalan una mascota. Decide cambiar tu celular por uno más reciente. Sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor. Recuerda que en estos días de sol hay que usar más ropa ligera y lucir el cuerpo.

